دیدار سرکنسول جدید ایران در بمبئی با وزیر خارجه

سعیدرضا مسیب مطلق سرکنسول جدید ایران در بمبئی امروز و پیش از عزیمت به محل ماموریت با وزیر امور خارجه دیدار و برنامه پیشنهادی خود را برای پیشبرد کار در مسئولیت جدید ارائه کرد.