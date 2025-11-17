سعیدرضا مسیب مطلق سرکنسول جدید ایران در بمبئی امروز و پیش از عزیمت به محل ماموریت با وزیر امور خارجه دیدار و برنامه پیشنهادی خود را برای پیشبرد کار در مسئولیت جدید ارائه کرد.
وزیر امور خارجه ضمن آرزوی موفقیت برای سرکنسول جدید ایران در بمبئی هند بر ضرورت تلاش برای تقویت مناسبات در همه حوزههای مورد علاقه طرفین به ویژه در حوزههای اقتصادی و کنسولی تأکید کرد.