تقدیم چادر و تندیس به گردشگران خارجی در امامزاده ابراهیم(ع) بابلسر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تولیت آستان مقدس امامزاده ابراهیم(ع) بابلسر به گردشگران خارجی بازدیدکننده از این بقعه متبرکه، چادر و تندیس هدیه داد.

تعدادی از گردشگران اهل کشورهای روسیه و قزاقستان که از بقعه متبرکه امامزاده ابراهیم(ع) بابلسر بازدید می‌کردند، با فرهنگ و رسوم مردم استان مازندران آشنا شدند.

در جریان این بازدید، این گردشگران ضمن آشنایی با برنامه‌های فرهنگی و مذهبی این آستان مقدس، توجه ویژه‌ای به ضریح امامزاده ابراهیم(ع) نشان دادند.

آستان مقدس امامزاده ابراهیم(ع) بابلسر یکی از بقاع متبرکه شاخص کشور محسوب می‌شود که همه‌ساله میزبان هزاران زائر و مسافر از نقاط مختلف ایران و جهان است.