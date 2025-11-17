پخش زنده
تولیت آستان مقدس امامزاده ابراهیم(ع) بابلسر به گردشگران خارجی بازدیدکننده از این بقعه متبرکه، چادر و تندیس هدیه داد.
تعدادی از گردشگران اهل کشورهای روسیه و قزاقستان که از بقعه متبرکه امامزاده ابراهیم(ع) بابلسر بازدید میکردند، با فرهنگ و رسوم مردم استان مازندران آشنا شدند.
در جریان این بازدید، این گردشگران ضمن آشنایی با برنامههای فرهنگی و مذهبی این آستان مقدس، توجه ویژهای به ضریح امامزاده ابراهیم(ع) نشان دادند.
آستان مقدس امامزاده ابراهیم(ع) بابلسر یکی از بقاع متبرکه شاخص کشور محسوب میشود که همهساله میزبان هزاران زائر و مسافر از نقاط مختلف ایران و جهان است.