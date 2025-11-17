به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله یک شانزدهم نهایی جدول حذفی شمشیربازی اپه بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ریاض برگزار شد و هر دو نماینده ایران توانستند به مرحله یک هشتم نهایی صعود کنند.

محمد اسماعیلی و امیرحسین موشحی با شکست حریفانی از بحرین و عمان به مرحله یک هشتم نهایی صعود کردند، اما در مرحله بعد دو بازیکن ایران باید با هم رقابت کنند.

نتیجه به شرح زیر است:

مرحله یک شانزدهم نهایی؛

امیرحسین موشحی از ایران ۱۵ - سلیم محمد الحارثی از عمان ۱۲

محمد اسماعیلی از ایران ۱۵ - صالح بوخلیف از بحرین ۷

پیش از این در مرحله گروهی، محمد اسماعیلی ۴ پیروزی و یک شکست داشت و امیرحسین موشحی سه پیروزی و دو شکست را ثبت کرد.