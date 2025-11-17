پخش زنده
دیدار با عربستان آغازگر رقابتهای تیم ملی هندبال مردان ایران در بیست و دومین دوره مسابقات قهرمانی آسیا در کویت خواهد بود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فدراسیون هندبال آسیا برنامه رقابتهای بیست و دومین دوره مسابقات قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ در کویت را اعلام کرد.
براساس این برنامه تیم ملی مردان ایران ابتدا با عربستان دیدار میکند، سپس به مصاف استرالیا میرود و در آخرین دیدار مرحله گروهی خود ژاپن را پیشرو خواهد داشت.
برنامه کامل رقابتهای تیم ملی هندبال مردان ایران که در جام بیست و دوم آسیا با ژاپن، عربستان و استرالیا در گروه D قرار دارد، به این شرح است:
پنجشنبه – ۲۵ دی ۱۴۰۴ – ساعت ۲۰:۳۰ به وقت کشورمان: ایران – عربستان
شنبه – ۲۷ دی ۱۴۰۴ – ساعت ۱۴:۳۰ به وقت کشورمان: ایران – استرالیا
دوشنبه – ۲۹ دی ۱۴۰۴ – ساعت ۲۰:۳۰ به وقت کشورمان: ایران – ژاپن
رقابتهای دور دوم نیز از ۲ بهمن آغاز و دیدارهای ردهبندی و فینال جام بیست و دوم آسیا نیز روز ۹ بهمن برگزار خواهد شد.
بیست و دومین دوره مسابقات هندبال قهرمانی مردان آسیا از ۲۵ دی تا ۹ بهمن به میزبانی کویت برگزار خواهد شد. ۴ تیم برتر این مسابقات جواز حضور در مسابقات هندبال قهرمانی مردان جهان در سال ۲۰۲۷ به میزبانی آلمان را کسب میکنند.