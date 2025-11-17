فوتبال لیگ قهرمانان بانوان آسیا؛ شکست خاتون بم مقابل بنگال هند
تیم فوتبال خاتون بم در نخستین دیدار خود از لیگ قهرمانان بانوان آسیا مقابل تیم بنگال هند بازی را با نتیجه سه بر یک واگذار کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم خاتون بم در نخستین مسابقه خود از لیگ قهرمانان بانوان آسیا ۲۰۲۵ امروز دوشنبه (۲۶ آبان) به مصاف بنگال هند رفت و این مسابقه در نهایت با نتیجه سه بر یک به سود بنگال هند به پایان رسید.
تک گل خاتون بم در این مسابقه را مونا حمودی در نیمه اول به ثمر رساند.
تیم خاتون بم که در این مسابقات با تیمهای بنگال هند، نسف قارشی ازبکستان و ووهان چین همگروه است در دومین مسابقه از ساعت ۱۴:۳۰ پنجشنبه، ۲۹ آبان به مصاف نماینده ازبکستان میرود.