به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم خاتون بم در نخستین مسابقه خود از لیگ قهرمانان بانوان آسیا ۲۰۲۵ امروز دوشنبه (۲۶ آبان) به مصاف بنگال هند رفت و این مسابقه در نهایت با نتیجه سه بر یک به سود بنگال هند به پایان رسید.

تک گل خاتون بم در این مسابقه را مونا حمودی در نیمه اول به ثمر رساند.

تیم خاتون بم که در این مسابقات با تیم‌های بنگال هند، نسف قارشی ازبکستان و ووهان چین همگروه است در دومین مسابقه از ساعت ۱۴:۳۰ پنجشنبه، ۲۹ آبان به مصاف نماینده ازبکستان می‌رود.