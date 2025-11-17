اعلام برنامه رقابتهای فوتبال زیر ۱۸ سال دختران کافا
فدراسیون فوتبال آسیای مرکزی (کافا)، برنامه زمانبندی مسابقات زیر ۱۸ سال دختران ۲۰۲۵ را اعلام کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، رقابتهای فوتبال زیر ۱۸ سال دختران کافا ۲۰۲۵ با حضور تیمهای ترکمنستان، تاجیکستان، ایران، ازبکستان و قرقیزستان از اول تا هشتم آذر به میزبانی ازبکستان در تاشکند برگزار میشود.
بر همین اساس کنفدراسیون فوتبال آسیای مرکزی (کافا) برنامه مسابقات را به شرح زیر اعلام کرد:
شنبه اول آذر
ترکمنستان – تاجیکستان / ساعت ۱۰:۳۰
قرقیزستان – ایران / ساعت ۱۳:۳۰
یکشنبه دوم آذر
تاجیکستان – ازبکستان / ساعت ۱۰:۳۰
ترکمنستان - قرقیزستان / ساعت ۱۳:۳۰
سه شنبه چهارم آذر
ایران – تاجیکستان / ساعت ۱۰:۳۰
ازبکستان – ترکمنستان / ساعت ۱۳:۳۰
پنجشنبه ششم آذر
ایران – ترکمنستان / ساعت ۱۰:۳۰
قرقیزستان - ازبکستان / ساعت ۱۳:۳۰
شنبه هشتم آذر
تاجیکستان – قرقیزستان / ساعت ۱۰:۳۰
ازبکستان – ایران / ساعت ۱۳:۳۰