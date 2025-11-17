پخش زنده
نخست وزیر جمهوری داغستان روسیه به منظور شرکت در اجلاس استانداران استانهای حوزه دریای خزر به گیلان سفر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، با استقبال هادی حقشناس استاندار گیلان، عبدالمسلم عبدالمسلماف، نخست وزیر جمهوری داغستان روسیه، برای شرکت در نخستین اجلاس استانداران استانهای کشورهای حوزه دریای خزر وارد رشت شد.
در این سفر «شمیل آمایوف» معاون وزیر اقتصاد و توسعه سرزمینی، «نظام خلیلوف» وزیر صنعت و بازرگانی، «بدرالدین ماگومدوف» رئیس اتاق بازرگانی و صنایع، «ابومسلم خانیپوف» مدیر دبیرخانه نخست وزیر و معاون نخست وزیر و «زارما اورازایوا» مشاور نخست وزیر، عبدالمسلم عبدالمسلم اف نخست وزیر جمهوری داغستان روسیه را همراهی میکنند.
همچنین هادی حقشناس استاندار گیلان و عبدالمسلم عبدالمسلم اف نخستینوزیر جمهوری داغستان در راستای تقویت روابط دوجانبه و همکاریهای منطقهای، با یکدیگر گفتوگو کردند.
هادی حقشناس استاندار گیلان در این دیدار ضمن ابراز خوشآمدگویی به مهمان روس از جمهوری داغستان، بر اهمیت توسعه روابط دو کشور و بهرهمندی مشترک از ظرفیتهای منطقهای تأکید کرد.
وی با بیان اینکه گیلان استانی استراتژیک با ظرفیتهای صنعتی و تجاری گسترده است، گفت: ۳۰ درصد داروهای تزریقی کشور در گیلان تولید میشود و در حوزه تجارت بینالمللی نیز این استان نقش مهمی در تجارت منطقه حوزه خزر دارد.
استاندار گیلان با بیان اینکه این استان به لحاظ وضعیت آب وضعیت نسبتا خوبی در میان استانهای کشور دارد، خاطرنشان کرد: با توجه به بارشهای منظم حدود نصف سال، گیلان از نظر منابع طبیعی و کشاورزی موقعیت بسیار مناسبی دارد و میتواند به توسعه پایدار کشور کمک کند.
عبدالمسلم عبدالمسلم اف، نخست وزیر جمهوری داغستان روسیه در این دیدار اظهار کرد: گیلان با داشتن زمینهای کشاورزی حاصلخیز و دامداری گسترده، ظرفیت بالایی در تولید گوشت و فرآوردههای کشاورزی دارد و میتواند نقش مهمی در تأمین نیازهای غذایی منطقه ایفا کند.
وی با اشاره به آمادگی داغستان برای همکاریهای مشترک افزود: ما علاقهمندیم با گیلان تبادلات اقتصادی و کشاورزی خود را گسترش دهیم و تجربهها و فناوریهای خود را در حوزه دامداری و تولید گوشت با این استان به اشتراک بگذاریم.