در حاشیه دومین نشست بین‌المللی اتصال ریلی چین به اروپا، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی از آغاز مذاکرات اولیه برای ایجاد خط برقی سرخس–چشمه ثریا خبر داد.

به گزارش خبرنگارخبرگزاری صدا و سیما ، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران، در جریان سفر خود به چین جهت شرکت در دومین نشست بین‌المللی اتصال ریلی چین-اروپا، از برگزاری گفت‌وگوهای مقدماتی میان ایران و چین برای توسعه مسیر ریلی برقی سرخس–چشمه ثریا خبر داد.

وی در جمع خبرنگاران با اشاره به جایگاه استراتژیک کشورمان گفت: «با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی و ترانزیتی ایران، بدون تردید گزارش‌ها و مذاکرات انجام‌شده در این فروم تأثیر قابل توجهی بر مسیر همکاری‌های آینده خواهد داشت.»

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر نقش ایران به عنوان حلقه وصل شرق و غرب تصریح کرد: «با توجه به حجم بالای مبادلات ریلی چین و نیاز به مسیرهای مطمئن، ایران می‌تواند دروازه ورود کالاها به اروپا از مسیر ریلی شرق به غرب باشد.»

او در ادامه افزود: «در حاشیه این اجلاس، نشست‌های چندجانبه و دیدارهای دوجانبه متعددی انجام خواهد شد و همچنین بازدیدهایی از ظرفیت‌های زیرساختی و ناوگانی چین در دستور کار است.»

صادق با اشاره به اهمیت توسعه شبکه ریلی گفت: «ساختار ریلی در بسیاری از کشورها زمینه‌ساز رشد اقتصادی شده و در ایران نیز توسعه خطوط ریلی در مسیرهای شمال–جنوب و شرق–غرب می‌تواند موتور محرکه پیشرفت و توسعه باشد.»

وی تاکید کرد: «علاوه بر مسیر و خطوط، کمبود ناوگان به‌ویژه در بخش لوکوموتیو یکی از چالش‌های اصلی است و باید در تعامل با شرکای خارجی برای رفع آن اقدام شود.»

وزیر راه و شهرسازی در پایان ابراز امیدواری کرد که این سفر منجر به گام‌های مؤثر در بازسازی و توسعه ساختار ریلی کشور شود و همکاری‌های جدیدی در حوزه تأمین ناوگان و فناوری ریلی میان ایران و چین شکل گیرد.