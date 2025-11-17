پخش زنده
امروز: -
بخش دوم همایش بینالمللی ایرانشناسان در مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام(ISC) در این نشست گفت: ایرانشناسی تنها یک رشته دانشگاهی نیست، بلکه پلی برای گفتگوی فرهنگها و تمدنها و ابزاری برای فهم بهتر تحولات منطقهای و بینالمللی است.
محمود علویانمهر با بیان اینکه شیراز با میراث ادبی، تاریخی و هنری خود یک آزمایشگاه زنده ایران شناسی است، افزود: فارس با برخورداری از حرم مطهر شاهچراغ (ع) تا باغ ارم، از حافظیه و سعدیه تا آثار شکوهمند هخامنشی و ساسانی، نقشی بنیادین در جهان اسلام و فرهنگ ایرانی داشته و دارد.
وی اظهار کرد: زبان فارسی قرنها در بخشهای وسیعی از جهان اسلام زبان فرهنگی و ادبی بوده و شاعران بزرگی مانند حافظ و سعدی در شبهقاره و آسیای میانه مورد احتراماند.
رئیس موسسه (ISC) با بیان نقش این موسسه در رصد تولید علم کشورهای اسلامی و ارتقای همکاری علمی ایران با جهان اسلام گفت: این مرکز با نمایهسازی نشریات علمی کشورهای اسلامی و ارائه گزارشهای علمسنجی، خلأ پوششدهی نظامهای استنادی بینالمللی را پر کرده و تولید علم در جهان اسلام را رصد و ارتقا میدهد.
وی افزود: رتبهبندی سالانه دانشگاههای جهان اسلام و ایجاد رقابت سالم میان دانشگاهها موجب افزایش کیفیت پژوهش و انگیزه علمی در منطقه شده است.
علویانمهر با بیان اینکه نشستها و کارگاههای علمی مرکز ISC پژوهشگران مسلمان را گرد هم میآورد و فرصت تبادل نظر درباره چالشها و راهکارهای ارتقای علم در کشورهای اسلامی را فراهم میکند، گفت: این شبکهسازی، ضمن تقویت دیپلماسی علمی، همکاریهای علمی میان ایران و دیگر کشورها را ارتقا میدهد.
رئیس موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام(ISC) با اشاره به همکاری با بنیاد ایرانشناسی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: ایرانشناسی میتواند شبکهای فعال از پژوهشگران ایجاد کند و طرح های مشترک آموزشی و پژوهشی را تسهیل کند.
همایش بینالمللی ایرانشناسان با حضور ۵۰ ایرانشناس از ۲۱ کشور دنیا از صبح امروز دوشنبه بیست و ششم آبان آغاز شده است و تا فردا ادامه دادر.