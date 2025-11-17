مشارکت انتخاباتی عراقیها، سحر دشمنان را باطل کرد
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، حضور گسترده و مشارکت انتخاباتی مردم عراق در انتخابات سراسری اخیر را باطل السحر آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
حجتالاسلام والمسلمین محمد مهدی ایمانیپور در فضای مجازی نوشت: مشارکت مسئولانه، همدلانه و آگاهانه ملت عراق در انتخابات سراسری اخیر، فارغ از اهمیت آن در تعیین معادلات سیاسی و اجرایی این کشور، باطل السحر طرح تجزیه عراق از سوی اتاقهای فکر آمریکا و رژیم صهیونیستی محسوب میشود.
وی ادامه داد: ملت عراق در یکی از حساسترین برهههای زمانی منطقه، حماسه مهمی را رقم زده است.
لازم به ذکر است؛ مقامات آمریکایی و صهیونیستی با هدف شورش داخلی و ناامن سازی عراق به دنبال کاهش مشارکت عمومی در انتخابات عراق بودند.