به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان گفت: ۴۲ اثر صحنه‌ای به دبیرخانه جشنواره رسید که از این میان ۱۰ اثر به بخش مسابقه راه یافتند و در بخش خیابانی نیز از میان ۳۱ اثر ارسالی، هشت اثر برای رقابت نهایی انتخاب شد.

رضا دهقانی افزود: هوشنگ جمشیدیان، محمدظاهر آقامیرزایی و پیمان کریمی هیئت بازبین بخش صحنه‌ای و ویدا موسوی، سید پویا امامی و محمد رادمهر نیز هیئت بازبین بخش خیابانی این دوره بودند.

وی داوران نهایی را در بخش صحنه‌ای رضا کیانی، مریم‌السادات معلایی و محسن رهنما و در بخش خیابانی احمد شاهین و منصور قربانی معرفی کرد.

معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان در خصوص آثار راه‌یافته به این دوره از جشنواره نیزگفت: آثار امسال طیف گسترده‌ای از موضوعات اجتماعی و فرهنگی را دربرمی‌گیرد که فرزندآوری، فضای مجازی، زاینده رود، شهدای اصفهان، جنگ ۱۲ روزه، محیط‌ زیست و میراث فرهنگی از برجسته‌ترین آن‌ها است.

دهقانی ادامه داد: در بخش صحنه‌ای، سالن جم شاهین‌شهر، سالن مهستان، سالن ماه حوزه هنری و سالن فرشچیان در شهر اصفهان میزبان اجراها هستند و بخش خیابانی نیز در میدان امام حسین(ع)، ابتدای خیابان سپه اجرا می‌شود.

وی با دعوت از شهروندان برای تماشای آثار جشنواره تئاتر اصفهان گفت: حضور در تمامی اجراهای جشنواره برای عموم رایگان است .

سی و هفتمین جشنواره تئاتر اصفهان از ۲۶ آبان آغاز و مراسم اختتامیه آن روز ۳۰ آبان برگزار خواهد شد.