به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی معاون حل اختلاف خوزستان، دوشنبه ۲۶ آبان در نشست خبری که به مناسبت هفته شورای حل اختلاف برگزار شد با تسلیت ایام فاطمیه و تبریک بیست و چهارمین سالگرد تأسیس شورای حل اختلاف افزود: شورای حل اختلاف یک مرکز نورانی برای گسترش صلح و سازش در کشور است و مورد عنایت مقام معظم رهبری و ریاست دستگاه قضائی قرار دارد.

معاون حل اختلاف خوزستان با اشاره به اینکه صلح و سازش در فرهنگ مردم از جایگاه رفیعی برخوردار است، افزود: ما دستورات صلح و سازش را از قرآن کریم، متون فقهی و فرمایشات ائمه گرفته‌ایم لذا هرچه در این مسیر گام برداریم امنیت استان را مستحکم‌تر می‌کنیم.

امانت بهبهانی افزود: توسعه صلح و سازش موجبات تحکیم امنیت در استان را بیشتر می‌کند لذا در این زمینه طی چهار سال گذشته، جایگاه شورای حل اختلاف خوزستان مبرهن‌تر شد.

وی به محور‌های فعالیت شورا اشاره کرد و گفت: کمک به دستگاه قضائی یکی از محور‌ها می‌باشد که برای به سامان رساندن پرونده‌ها از مسیر غیرقضائی به عنوان بازوی توانمند دستگاه قضائی در کنار ادلیه اقدام کرده است.

معاون حل اختلاف خوزستان، شورای حل اختلاف را خادم و در کنار مردم برشمرد و گفت: برای گسترش فرهنگ عفو و گذشت مفتخر کنار مردم بودن هستیم لذا در‌های این شورا بر آحاد مردم باز است تا مشکلات را با صلح و سازش حل کند.

امانت بهبهانی به قانون شورا‌های حل اختلاف و دادگاه‌های صلح اشاره کرد و افزود: با حمایت‌های رئیس کل دادگستری استان و بازرسی دستگاه قضا، از کارگروه دادگاه صلح خوزستان تجلیل و به عنوان استان نمونه در اجرای این قانون شناخته شد.

وی به اقدامات شاخص شورای حل اختلاف در سه سال اخیر اشاره داشت و گفت: با گذشت اولیا دم، تلاش‌های مصلحین، قضات، دادستان‌ها و … در سال ۱۴۰۱ تعداد ۹۰ فقره پرونده قصاص نفس در استان به صلح و سازش ختم شد، سال ۱۴۰۲ تعداد ۲۳۰ فقره پرونده، سال ۱۴۰۳ نیز ۲۴۰ فقره پرونده و سال جاری تا مهرماه ۱۲۲ فقره قتل عمد به صلح و سازش ختم شده است.

صلح و سازش بیش از ۱۴ هزار پرونده در سال جاری

امانت بهبهانی افزود: همچنین در هفت ماهه سال جاری ۱۴ هزار و ۲۶ فقره پرونده پیش از تشکیل در دادگستری‌ها توسط صلح یاران اعضای شورای حل اختلاف، بزرگان و دلبستگان مسیر صلح و سازش با صلح و سازش مختومه شدند که در سال ۱۴۰۳، تعداد ۳۴ هزار و ۵۴۳ فقره، سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۹ هزار و ۴۶۹ پرونده و سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ به ترتیب، ۱۷ هزار و ۶۵۳ پرونده و ۲۴ هزار و ۷۵۹ پرونده در حوزه‌های نزاع دسته جمعی، اختلافات خانوادگی، ملکی، صنفی، اداری، مردمی، اراضی، موجر و مستأجر، همجواری و همسایگی، آب کشاورزی، مصالحات کلانتری‌ها، مالی خرد و کلان مختومه شدند.

وی گفت: در کلانتری‌ها و پاسگاه‌های انتظامی هیأت‌های صلح مستقر هستند و ۲۰۰ نفر از اعضای نیروی انتظامی صلح یار هستند.

معاون حل اختلاف خوزستان با اشاره به اینکه مردم خوزستان صلح طلب و مهد عفو و گذشت هستند به پویش‌های صبر اشاره کرد و افزود: در پویش به حرمت امام علی (ع) می‌بخشم طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ به ترتیب ۳۰ فقره، ۲۰ فقره، ۳۳ فقره و ۹۷ فقره پرونده بخشیده شده است. همچنین در پویش به عشق امام حسین (ع) می‌بخشم در همین بازه زمانی ۱۳۸ فقره پرونده و در پویش به احترام امام رضا (ع) می‌بخشم ۱۸۳ فقر پرونده به مصالحه ختم شده‌اند.

امانت بهبهانی، در سه سال گذشته بیش از ۷۰۰ هیئت صلح در مساجد، ادارات، کارخانجات، شرکت‌های خصوصی، بقا متبرکه، پایگاه‌های بسیج در شهر‌های مختلف خوزستان افتتاح شده است. همچنین در اصناف، هنری، ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم پزشکی نیز شعب تخصصی و هیأت صلح راه اندازی شده که رشد بیش از ۸۰ درصدی داشته است.

وی گفت: قریب به یک هزار و ۳۰۰ صلح یار دارای ابلاغ از دادگستری و دو هزار صلح‌یار با ابلاغ از شورای حل اختلاف در خوزستان حضور دارند.

معاون حل اختلاف خوزستان افزود: شورای حل اختلاف خوزستان در دو سال پیاپی جز سه استان برتر کشور در اجرای برنامه‌های تعالی معرفی شده است. همچنین در سال ۱۴۰۲ علاوه بر کسب رتبه‌های برتر، در اجرا برنامه عملیاتی قوه مقام اول کشور را نیز کسب کرده است.

امانت بهبهانی گفت: مردم می‌توانند از طریق میز خدمت مجازی به شماره ۱۸۹۹ و میز خدمت حقیقی در روز‌های جمعه که مصلی نماز جمعه برپا می‌شود مسائل خود را با شورای حل اختلاف مطرح کنند.

وی به انعقاد تفاهم نامه‌ها اشاره نمود و افزود: امروز تفاهم نامه طرح وکیل مصلح با کانون وکلای استان منعقد شد که برای اولین‌بار در کشور اجرایی می‌شود.

تشکیل مجمع صلح بانوان برای نخستین بار در کشور

معاون حل اختلاف خوزستان افزود: برای اولین بار در کشور مجمع صلح بانوان با حضور ۵۰ نفر از بانوان دستگاه‌های اجرایی در خوزستان تشکیل شده تا مشکلات حوزه بانوان استان را که با پیگیری سایر دستگاه‌ها به سازش ختم کنیم.

امانت بهبهانی درباره طرح محلات صلح محور گفت: محلاتی در سراسر استان در نظر گرفته شده که در اهواز هشت منطقه با یک رئیس و معاون در قالب هیئت‌های صلح فعالیت خواهند داشت که در آینده نزدیک محلات و مسئولین آنها معرفی خواهند شد.

وی با تجلیل از عشایر خوزستان و مردم استان، افزود: در سطح استان هشت شعبه ویژه عشایر وجود دارد که می‌توانند مشکلاتی که نمی‌خواهند در دادگستری‌ها مطرح شود در شعب مطرح و حل نمایند.