به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم فوتبال امید ایران آخرین جلسه تمرینی خود را پیش از دیدار با بحرین امروز (۲۶ آبان) در ورزشگاه کورمان‌بِک، محل اصلی مسابقات جام ماناس در قرقیزستان، برگزار کرد.

بازیکنان در این تمرین زیر نظر کادرفنی به مرور نکات تاکتیکی پرداختند و روی جزئیاتی کار کردند که در بازی پایانی می‌تواند تعیین‌کننده باشد. فضای تمرین نشان می‌داد که تیم با تمرکز بالا و آمادگی کامل به استقبال این دیدار خواهد رفت.

شاگردان امید روانخواه فردا از ساعت ۱۵ به وقت محلی (۱۲:۳۰ به وقت تهران) به مصاف تیم زیر ۲۳ سال بحرین می‌روند.