جلسه تأمین زمین متقاضیان طرح جوانی جمعیت برگزارشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ جلسه تأمین زمین متقاضیان طرح جوانی جمعیت با حضور سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی، معاون املاک و حقوقی، معاون مسکن و ساختمان، معاون شهرسازی و معماری، رئیس حراست، رئیس اداره املاک اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی و جمعی از کارشناسان برگزار شد.
جواد لنجابی سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی در این جلسه گفت: موضوع تأمین زمین در شهرستانهای اراک، ساوه، تفرش، نیمور، شازند، مهاجران، خنداب و سایر شهرستانهای استان مورد بررسی و گفتوگو قرار گرفت.
نجابی اظهار داشت: تأمین زمین برای طرح جوانی جمعیت یکی از تکالیف مهمی است که دولت بر آن تأکید دارد و در شهرستانهای اعلامشده، در صورت وجود زمین، باید هرچه سریعتر نسبت به تخصیص و اقدامات لازم جهت تحویل به متقاضیان اقدام شود و چنانچه زمین با مشکل مواجه باشد، موضوع در جلسات مطرح گردد تا در صورت نیاز با همکاری سایر دستگاهها و ادارات، زمینه رفع موانع فراهم شود و متقاضیان به زمین مورد نظر خود دست یابند.
ی افزود: تأمین زمین باید تحت هر شرایطی انجام شود و اگر موانعی در مسیر وجود دارد، با هماندیشی و ارائه راهحلهای عملی باید این موانع برطرف گردد.