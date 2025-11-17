مازندران در دوران دفاع مقدس با تقدیم ۴۳ شهید و بازسازی کامل شهر سوسنگرد در ۱۹ ماه، نقش تاریخی و بی‌بدیلی در حمایت از این شهرستان ایفا کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ با شروع جنگ تحمیلی و در طول سه ماه، سوسنگرد سه بار توسط دشمن بعثی، محاصره کامل شد و در طی آن دو بار به اشغال در آمد و هر دو بار تنها بعد از ۲۴ ساعت و با دلیرمردی رزمندگان اسلام آزاد شد.

بعد از محاصره و اشغال مجدد بخشی از شهر سوسنگرد در ۲۵ آبان ۱۳۵۹ و در پی ممانعت بنی‌صدر برای ورود ارتش جهت آزادسازی سوسنگرد، امام خمینی (ره) فرمودند: «سوسنگرد باید تا فردا آزاد شود.»

پس از دستور حضرت امام (ره) مبنی بر آزادسازی سوسنگرد و در پی تدبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، که در آن زمان نماینده حضرت امام در شورای عالی دفاع بودند، و همچنین شجاعت و پایمردی لشکریان اسلام از جمله فرماندهان و رزمندگان لشکر ۹۲ زرهی اهواز، سوسنگرد ظرف ۲۴ ساعت، در ۲۶ آبان ۱۳۵۹ آزاد شد.

از زمان اشغال سوسنگرد در مهر ۱۳۵۹ تا برطرف شدن نسبی تهدید اشغال در اواسط خرداد ۱۳۶۰، مازندران ۴۳ شهید عزیز را در جبهه سوسنگرد و حوالی آن تقدیم کرده است.

سوسنگرد با داشتن ۱۹۰۷۲ نفر جمعیت پیش از شروع جنگ، با آغاز جنگ کاملاً خالی از سکنه شد و علاوه بر ویرانی‌های عمومی در این شهر، بیش از دو هزار و ۹۰۰ واحد ساختمانی ویران شد.

مردم مازندران توانستند در فاصله سال‌های ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲، طی ۱۹ ماه و با تلاش مستمرّ، بازسازی شهر سوسنگرد را به پایان برسانند.

تنها یک روز پس از آزادی خرمشهر و پایان اشغال اغلب مناطق جنگی در جنوب، با ارسال نامه‌ای از سوی حضرت آیت الله روحانی ـ نماینده فقید ولی فقیه در استان مازندران ـ به محضر حضرت امام خمینی (ره)، در تاریخ چهارم خرداد ۱۳۶۱، درخواست واگذاری بازسازی سوسنگرد به مازندران می‌شود و به موافقت حضرت امام (ره) می‌رسد.

در زمان شروع بازسازی سوسنگرد، ۲۴۵۶ خانواده جنگ‌زده، به مازندران منتقل گردید و اسکان یافته‌اند و بیش از ۵۰ هزار نفر از جنگ‌زدگان تا پایان جنگ تحمیلی، به همت مردم و مسئولین مازندران در این استان ساکن شده‌اند.

کمک‌های نقدی مردم مازندران به بازسازی سوسنگرد ۲۸۰ میلیون و ۴۷۸ هزار و ۸۱۶ تومان بوده است و در مجموع بالغ بر سه میلیارد ریال از سوی استان در آن زمان در بازسازی سوسنگرد هزینه شده است.

در طول ۱۹ ماه بازسازی شهر سوسنگرد، قریب به ۱۳ هزار و ۲۵۶ نفر از مازندرانِ آن زمان، برای بازسازی سوسنگرد، داوطلب و به این شهر اعزام شدند و دو هزار واحد ساختمانی نوسازی و بازسازی شد و تحویل مردم سوسنگرد گردیده است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به نقش مازندران در بازسازی سوسنگرد فرمودند: «افتخارات مردم مازندران یکی دو مورد نیست. در مورد سازندگی، بازسازی سوسنگرد را مازندرانی‌ها قبول کردند؛ زودتر از همه هم این بازسازی را انجام دادند، تمام کردند و تحویل دادند. یک کار بزرگ و برجسته‌ای را در زمینه سازندگی هم انجام دادند.»

جشن اختتامیه بازسازی سوسنگرد در اول دی ماه سال ۱۳۶۲، همزمان با سالروز میلاد مسعود پیامبر اکرم (ص)، با حضور مردم غیور سوسنگرد و خادمان مازندرانی آنها و مسئولین کشوری و استانی مازندران و خوزستان، در این شهر برگزار شد. در این مراسم مرحوم آیت‌الله روحانی، مهندس محمد مجدآرا ـ استاندار فقید مازندران ـ و مرحوم آیت‌الله سید صابر جباری ـ امام جمعه فقید بهشهر ـ که در تمام مدت بازساری سوسنگرد در صحنه بودند، حضور داشتند.

گزارش از بنیامین مرشدی