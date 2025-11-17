قطعه اول جاده شازند به ازنا به صورت قطعی به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تحویل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ تحویل قطعی قطعه اول محور شازند به ازنا به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان انجام شد.

این قطعه از کیلومتر ۹۵۰+۱ تا ۰۰۰+۱۱ بوده و به ۱۱/۲ کیلومتر طول و ۱۱/۳۰۰ متر (با احتساب پارکینگ و دوربرگردان) عرض دارد.

مشخصات اجرایی پروژه به شرح ذیل است:

- احداث ۲۱ دستگاه آبرو

- عملیات خاکبرداری به حجم ۴۶۶٫۷۴۱ مترمکعب

- عملیات خاکریزی به حجم ۴۸٫۲۱۲ مترمکعب

- اجرای آسفالت به میزان ۵۹٫۱۹۷ تن

هزینه انجام‌شده برای این قطعه افزون بر ۸۰ میلیارد تومان بوده و ارزش روز همه طرح، ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.