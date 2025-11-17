مسابقات بازی ویدیویی کانتر استریک ۲، به عنوان بخشی از لیگ سیمرغ «هفته بازی ایران؛ هفت خوان»، روز‌های ۲۹ و ۳۰ آبان به صورت حضوری در اهواز برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این رویداد فرصتی برای علاقه‌مندان به بازی‌های ویدیویی فراهم می‌کند تا در رقابتی دوستانه و هیجان‌انگیز مهارت‌های خود را در انجام این بازی محبوب به نمایش بگذارند.

به تیم‌های اول تا پنجم این دوره از مسابقات، جوایز نقدی میلیونی اهدا می‌شود و قهرمان این مسابقات، جواز حضور در رقابت نهایی کانتر استریک ۲ لیگ «هفت خوان» در بهمن ماه را کسب می‌کند.

تیم‌هایی که نتوانند در این مرحله به مقام قهرمانی برسند، فرصتی دیگر برای حضور در مسابقات رده‌بندی و راهیابی به مرحله اصلی در بهمن ماه را خواهند داشت.