معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور اعلام کرد: با وجود محدودیتهای صادراتی، صادرات حوزه دانشبنیان در سال جاری ۱۰ درصد رشد داشته و میزان صادرات شرکتهای دانشبنیان به ۲.۷ میلیارد دلار و صادرات محصولات دانشبنیان به حدود ۶۵۰ میلیون دلار رسیده است.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رییسجمهور، پیرامون حضور شرکتهای دانشبنیان ایرانی در حوزه بینالملل، گفت: برای بررسی این موضوع سنجه داریم که میزان صادرات کشور است که به کشورهای مختلف انجام میشود و خوشبختانه صادرات امسال به نسبت سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافته که با توجه به محدودیتهای صادراتی، عدد قابل توجهی است و میزان صادرات ما از لحاظ شرکتهای دانش بنیان حدود ۲.۷ میلیارد دلار بوده و از لحاظ محصول دانش بنیان حدود ۶۵۰ میلیون دلار بوده است.
وی در رابطه با تخصیص اعتبار حوزه دانشبنیان طی یک سال اخیر هم در پاسخ به سیتنا، اظهار کرد: تلاش کردیم چند اتفاق رقم بخورد که یکی از آنها این است که صندوق نوآوری به عنوان موتور محرکه تسهیلاتی باشد.
افشین، افزود: تا قبل از دولت چهاردهم سرمایه صندوق حدود ۶.۷ همت بود که در پایان سال ۱۴۰۳ این عدد را به ۲۳ همت رساندیم و حدود چهار برابر سرمایه صندوق نوآوری را افزایش دادیم که به دنبال آن صندوق نوآوری میتواند سه برابر این میزان تسهیلات ارائه دهد.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رییسجمهور گفت: دومین کاری که برای گردش مالی انجام دادهایم این است که اوراق توسعه فناوری را در سال سرمایهگذاری جزو مواد ۱۲ گانه که در دولت مصوب شد قرار دادیم و از آن محل با پنج بانک توافقنامه امضا کردیم که حدود ۱۰۰ همت اضافه در تسهیلات داشته باشیم که حدود ۱۵ همت اجرایی شده و به سمتی میرویم که شرکتهای بزرگتر از تسهیلات بزرگتر استفاده کنند.