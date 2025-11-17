معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور اعلام کرد: با وجود محدودیت‌های صادراتی، صادرات حوزه دانش‌بنیان در سال جاری ۱۰ درصد رشد داشته و میزان صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان به ۲.۷ میلیارد دلار و صادرات محصولات دانش‌بنیان به حدود ۶۵۰ میلیون دلار رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور گفت: علی رغم محدودیت‌های صادراتی، خوشبختانه صادرات حوزه دانش‌بنیان طی سال جاری به نسبت بازه زمانی سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافته است که میزان صادرات از لحاظ شرکت‌های دانش‌بنیان حدود ۲.۷ میلیارد دلار و از لحاظ محصولات دانش بنیان حدود ۶۵۰ میلیون دلار بوده است.

وی در رابطه با تخصیص اعتبار حوزه دانش‌بنیان طی یک سال اخیر هم در پاسخ به سیتنا، اظهار کرد: تلاش کردیم چند اتفاق رقم بخورد که یکی از آنها این است که صندوق نوآوری به عنوان موتور محرکه تسهیلاتی باشد.

افشین، افزود: تا قبل از دولت چهاردهم سرمایه صندوق حدود ۶.۷ همت بود که در پایان سال ۱۴۰۳ این عدد را به ۲۳ همت رساندیم و حدود چهار برابر سرمایه صندوق نوآوری را افزایش دادیم که به دنبال آن صندوق نوآوری می‌تواند سه برابر این میزان تسهیلات ارائه دهد.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور گفت: دومین کاری که برای گردش مالی انجام داده‌ایم این است که اوراق توسعه فناوری را در سال سرمایه‌گذاری جزو مواد ۱۲ گانه که در دولت مصوب شد قرار دادیم و از آن محل با پنج بانک توافق‌نامه امضا کردیم که حدود ۱۰۰ همت اضافه در تسهیلات داشته باشیم که حدود ۱۵ همت اجرایی شده و به سمتی می‌رویم که شرکت‌های بزرگ‌تر از تسهیلات بزرگ‌تر استفاده کنند.