معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی در حاشیه پنجاهوسومین گردهمایی معاونان پژوهش و فناوری واحدهای سازمانی این نهاد با تاکید بر ضرورت حرکت ماموریتمحور گفت: ماموریتهای جهاددانشگاهی باید بر پایه اَبَرچالشهای شناساییشده کشور و متناسب با توانمندیها تعیین شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر زهرا شیخی با قدردانی از میزبانی این خوزستان، بر ضرورت حرکت جهاددانشگاهی بهصورت مأموریتمحور و متکی بر توانمندیهای خود تاکید کرد.
وی با اشاره به شناسایی ۵۰ ابَرچالش شناسایی شده در کشور در حوزههایی همچون آب، آلودگی هوا، محیطزیست، جمعیت، امنیت غذایی، بحران سالمندی و حملونقل ریلی و... اظهار کرد: این چالشها بر اساس اسناد بالادستی احصا شده و لازم است ماموریتهای جهاددانشگاهی بر مبنای همین مسائل تعریف شود.
شیخی افزود: در این زمینه تمام ظرفیتها را برای کمک به دولت برای حل مشکلات کشور به کار میگیریم.
وی در ادامه با تاکید بر شبکهسازی میان واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی بیان کرد: ماموریتها باید براساس توانمندیهای واحدهای سازمانی تعریف شوند.
شیخی گفت: همکاریهای بینواحدی و استفاده از شبکه گسترده جهاددانشگاهی باید تقویت شود تا پروژهها با مشارکت بیشتر و همافزایی بهتر پیش بروند.
معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی با اشاره به اهمیت علوم انسانی در فعالیتهای پژوهشی گفت: یکی از حوزههای جدی ما علوم انسانی است و واحدهای فعال در این عرصه باید کار خود را با جدیت دنبال کنند. پروژههای حوزههایی مانند فنی و مهندسی، کشاورزی، منابع طبیعی، پزشکی و سلامت نیز باید پیوست اجتماعی و علوم انسانی داشته باشند.
وی همچنین از ۱۴۷ گروه پژوهشی و ۱۴۵ مرکز خدمات تخصصی جهاددانشگاهی بهعنوان ظرفیتهای مهم در اجرای ماموریتها یاد کرد و از معاونان خواست علاوه بر توجه به چاپ مقاله، به کلان پروژهها و رفع نیازهای اساسی اهمیت بیشتری بدهند.
شیخی با اشاره به ضرورت بهروزرسانی آییننامهها و شاخصهای ارزیابی واحدهای سازمانی بر اساس ماموریتهای جدید، از واحدهای جهاددانشگاهی خواست پیشنهادهای خود را برای اصلاح و تقویت این فرآیند به معاونت پژوهش ارائه کنند و پرچم همدلی و همافزایی را در سطح سازمان برافراشته نگاه دارند.