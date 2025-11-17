به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در ادامه دومین روز مسابقات جودو بازی‌های المپیک ناشنوایان، فرید عساکره در وزن ۱۰۰- کیلوگرم مبارزات خود را برگزار کرد.

او در اولین مبارزه بر حریفی از آمریکا غلبه کرد، اما در دومین مبارزه برابر نماینده قزاقستان شکست خورد. پیروزی برابر نماینده عراق نتیجه مبارزه فرید عساکره در سومین مبارزه بود.

این ملی پوش جودو ناشنوایان در آخرین مبارزه به مصاف نماینده کره جنوبی رفت، اما نتیجه این مبارزه را واگذار کرد و به جایگاه پنجم وزن ۱۰۰- کیلوگرم دست یافت.

تیم ملی جودو ناشنوایان تاکنون توسط علی سلحشور در وزن ۶۶- کیلوگرم و حسین الله کریمی در وزن ۹۰- کیلوگرم صاحب ۲ مدال برنز شده است، ضمن اینکه امیر محمد دفتری در وزن ۷۳- کیلوگرم و علی شیخ در وزن ۶۰- کیلوگرم هم در جایگاه پنجم اوزان خود ایستادند.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان با برگزاری مراسم افتتاحیه در توکیو ژاپن آغاز شده است و تا ۶ آذر ادامه خواهد داشت.