به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قیمت هر اونس طلا در معاملات روز دوشنبه بازار جهانی، تحت تاثیر انتظار سرمایه‌گذاران برای انتشار مجموعه‌ای از داده‌های اقتصادی آمریکا در هفته جاری، اندکی افزایش یافت.

بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری با ۰.۳ درصد افزایش، به ۴۰۹۱ دلار و ۸۹ سنت رسید. بهای هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا برای تحویل در دسامبر، بدون تغییر ماند و در ۴۰۹۴ دلار ثابت ایستاد.

تمرکز هفته جاری بازار بر انتشار داده‌های اقتصادی آمریکا از جمله گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی سپتامبر در روز پنجشنبه، برای یافتن سرنخ‌هایی در مورد سلامت بزرگترین اقتصاد جهان خواهد بود.

در همین حال، شاخص دلار در برابر رقبایش ثابت ماند و جذابیت این فلز گرانبها را برای خریداران خارجی کاهش داد. تقاضای فیزیکی برای طلا در بازار‌های بزرگ آسیایی تحت تاثیر افزایش قیمت، هفته گذشته کاهش یافت و تخفیف‌ها در هند به بالاترین سطح خود در پنج ماه گذشته رسید.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۰.۸ درصد افزایش، به ۵۰ دلار و ۹۴ سنت رسید. بهای هر اونس پلاتین با ۰.۱ درصد افزایش، به ۱۵۴۲ دلار و ۳۷ سنت رسید و هر اونس پالادیوم با ۱.۲ درصد افزایش، ۱۴۰۱ دلار و ۵۰ سنت معامله شد.

افزایش قیمت نفت معکوس شد

قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه بازار آسیا، در واکنش به ازسرگیری صادرات از بندر نووروسیسک روسیه در دریای سیاه پس از حملات اوکراین و توقف دو روزه فعالیت، کاهش یافت.

قیمت معاملات آتی نفت برنت با ۵۳ سنت معادل ۰.۸۲ درصد کاهش، به ۶۳ دلار و ۸۶ سنت در هر بشکه رسید. قیمت آتی نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۵۶ سنت معادل ۰.۹۳ سنت کاهش، به ۵۹ دلار و ۵۳ سنت در هر بشکه رسید.