جوانی که به‌دلیل بلعیدن دسته‌ی قاشق فلزی در معرض پارگی روده قرار گرفته بود، با مهارت فوق‌تخصص گوارش در بیمارستان ضیایی اردکان و بدون نیاز به جراحی باز درمان شد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد و به نقل از روابط عمومی بیمارستان ضیایی اردکان، پس از تصویربرداری از بیمار مشخص شد قطعه فلزی شکسته و تیز از دوازدهه عبور کرده و در روده گیر کرده است؛ وضعیتی که معمولاً نیازمند اعزام فوری و جراحی باز است.

با بررسی دکتر مهدی صفایی فوق‌تخصص گوارش، امکان انجام مداخله آندوسکوپی تشخیص داده شد. به دنبال آن، تیم آندوسکوپی به سرپرستی دکتر محمد آزاد و تیم بیهوشی شامل دکتر فقیهی و ساجده محمدی روند درمان را آغاز کردند.

در این اقدام کم تهاجمی، جسم فلزی با کولونوسکوپ از روده به معده منتقل و سپس با ابزار تخصصی بدون ایجاد آسیب از مری خارج شد.