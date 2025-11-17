پخش زنده
ایران با ۵۱ پیشنهاد در بیستمین اجلاس سایتیس، یکی از فعالترین هیئتها در تصمیمگیریهای بینالمللی حفاظت از گونهها خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بیستمین اجلاس متعاهدین کنوانسیون تجارت بینالمللی گونههای گیاهی و جانوری در معرض خطر انقراض (سایتیس – COP۲۰) از ۳ تا ۱۴ آذر ۱۴۰۴ در سمرقند ازبکستان برگزار میشود و ایران با ۵۱ پیشنهاد رسمی در این رویداد شرکت میکند.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی با اعلام این خبر گفت: اجلاس سایتیس بالاترین مرجع تصمیمگیری کنوانسیون است و تمامی مسائل اجرایی، فنی، مالی و حفاظتی در آن بررسی و تصویب میشود. وی افزود: به دلیل تنوع اسناد و مباحث تخصصی، این نشستها دو هفته به طول میانجامد و حضور فعال کشورها در آن ضروری است.
ظهرابی با اشاره به اثرگذاری تصمیمات این اجلاس بر گونههای دارای پراکنش در ایران، اعلام کرد: تاکنون چندین جلسه کارشناسی در سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت امور خارجه برای بررسی اسناد پیشنهادی برگزار شده و هماهنگیهای لازم برای مشارکت موثر ایران در حال انجام است.
جزئیات ۵۱ پیشنهاد قابل طرح
این ۵۱ پروپوزال شامل موضوعاتی درباره پستانداران، پرندگان، خزندگان، دوزیستان، کوسهماهیان، سفرهماهیان، مارماهیان آب شیرین، خیارهای دریایی، عنکبوتیان، شکمپایان و گیاهان است که بررسی آنها میتواند در تغییر یا تثبیت وضعیت حفاظتی گونهها نقش تعیینکنندهای داشته باشد.
معاون محیط طبیعی سازمان با بیان اینکه جلسات منطقهای و رویدادهای جانبی نیز در این اجلاس برگزار میشود، گفت: جلب حمایت کشورهای عضو در تأیید یا رد پیشنهادها از اهداف اصلی حضور ایران در این دوره است.
ظهرابی تصریح کرد: سایتیس از مهمترین معاهدات بینالمللی در حوزه حفاظت گونههاست و تاکنون بیش از ۴۰ هزار گونه در سه پیوست حفاظتی آن قرار گرفتهاند. وی ابراز امیدواری کرد ایران بتواند از فرصت اجلاس پیشرو برای تقویت همکاریهای بینالمللی و مقابله با قاچاق حیاتوحش بهرهمند شود.