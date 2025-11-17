معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خوزستان با تصریح به اینکه مهارت آموزی، حلقه مفقوده ما در دانشگاه‌های استان است، گفت: تقاضای ما از جهاد دانشگاهی این است که مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان، تبدیل به دانشگاه علم و فناوری شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، کیامرث حاجی‌زاده، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خوزستان در پنجاه‌وسومین گردهمایی سراسری معاونان پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی گفت: بزرگانی در جهاد دانشگاهی استان فعالیت کردند. وقتی کلمه «جهاد» به میان می‌آید به یاد دو موضوعی می‌افتیم که در دهه شصت، شکل گرفت؛ اول جهاد سازندگی بود که به فرمان امام عظیم الشأن شکل گرفت و توانست کشور را از آن شرایط دشوار آن سال‌ها عبور بدهد.

وی افزود: موضوع دوم، جهاد در بحث علمی و دانشگاهی و آموزشی است که در جهاد دانشگاهی محقق شد؛ به این معنا که آنچه به صورت تئوری می‌آموزیم در مرحله عملیاتی و جهادی بتوانیم در جهاد دانشگاهی به منصه عمل برسانیم.

حاجی‌زاده تصریح کرد: گرچه این روزها، لقب جهادی به راحتی درباره افراد به کار گرفته می‌شود، اما مراد از تعبیر جهاد که حضرت امام (ره) فرمودند همان عملیاتی بودن مدیریت است؛ اما برگرفته از تعالیم دینی و اسلامی. جهاد در همه زمینه‌ها یکی از معروف‌های بزرگ است. امام (ره) آمد کلمه جهادی را بر سازمان‌ها و نهاد‌ها گذاشت که ما بتوانیم خارج از تبصره و ماده و مسائلی که مبتلابه ما در بحث نیروی انسانی و کار‌های پروژه‌ای و عملیاتی است، به مردم خدمت بکنیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خوزستان خاطرنشان کرد: در آستانه دو هفته مقدس هستیم؛ هفته بسیج که شجره طیبه‌ای که به فرمان امام راحل تأسیس شد و به می‌توان نوعی جهاد دانشگاهی را به لحاظ کار‌های جهادی با بسیج مترادف دانست. همان‌طور که بسیجیان از ابتدای جنگ تحمیلی و تا الان در صحنه هستند و خارج از همه وابستگی‌ها خدمت می‌کنند، در بحث جهاد دانشگاهی هم قطعا باید خارج از اینها عمل کنیم تا بتوانیم گره‌ای از مشکلات کشور باز کنیم.

وی در ادامه همچنین با اشاره به هفته پژوهش و مسائل استان خوزستان که از رهگذر پژوهش قابل حل است، گفت: خوزستان با مشکلاتی مواجه است برطرف ساختن آنها که فقط از راه دانشگاه می‌گذرد. اگر کسانی فکر می‌کنند توسعه بدون حضور دانشگاه‌ها انجام می‌شود، اشتباه می‌کنند. هر جا دانشجو‌ها پای کار آمدند و پژوهش‌ها را مسئله محور و نتیجه محور کردند، حل مسأله اتفاق می‌افتد.

حاجی‌زاده تأکید کرد: پژوهش باید بتواند آلودگی محیط زیستی استان خوزستان را حل کند، راهکار ارائه بدهد. در غیراین صورت، رساله‌های بدون رفع مشکلات استان، معنایی جز هدر رفت بودجه‌های دولتی که متعلق به مردم است، ندارد؛ بنابراین سعی کردیم با ایجاد تفاهمی بین جامعه دانشگاهی و صنعت در استان خوزستان، صنعت را پای پژوهش‌های مسئله محور بیاوریم تا از این رهگذر مشکلات استان برطرف شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خوزستان با اشاره به شرایط اقلیمی، جمعیتی و اقتصادی استان تصریح کرد: حلقه مفقوده ما، مهارت آموزی است. در دانشگاه‌ها هنوز تئوری محوری هستیم و در مهارت‌آموزی مشکل داریم. در بحث نیروی انسانی آموزش دیده نیز دچار مشکل هستیم. تقاضای ما این است که اینجا (مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی) دانشگاه علم و فناوری استان بشود و با اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای و مجموعه صنایع استان تفاهم‌نامه‌هایی منعقد شود تا این مجموعه بتواند نیروی آموزش دیده به استان تحویل بدهد که نیاز اصلی ما است.

وی در ادامه با تأکید بر پرهیز از نگاه جزیره‌ای در این عرصه خاطرنشان کرد: لازم است بین مجموعه دانشگاهی استان، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مجموعه دانشگاه آزاد، علمی کاربردی و پیام نور یک هماهنگی جدی شکل بگیرد. در این صورت قطعا پژوهش‌ها در خدمت حل مشکلات مردم انجام می‌شود.