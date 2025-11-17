آثار صنایع دستی استان مرکزی شامل ۳۳ اثر به هشتمین مرحله‌ی داوری مهر اصالت ملی رسیدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی به گفته ی سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ، در هشتمین دوره برنامه داوری مهر اصالت ملی صنایع دستی گفت : مهر اصالت ملی و جهانی به آثار فاخر و شاخص اهدا می‌شود که از امسال مهر اصالت ملی توسط استان‌ها به آثار هنرمندان تعلق پیدا کرده است که این برامه شامل این موضوع است .

حسین محمودی افزود : ۱۳۶ اثر تاکنون مهر اصالت ملی و ۱۴ اثر هم مهر اصالت جهانی را دریافت کردند و امسال هم ۷۷ اثر به این برنامه رسیده که از این تعداد ۳۳ اثر برای مهر اصالت ملی انتخاب می‌شوند.

محمودی افزود: پس از انتخاب آثار، برای مهر اصالت جهانی هم به وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ارسال می‌شوند تا مهرجهانی هم دریافت کنند.

در استان مرکزی ۳۰ کارگاه صنایع دستی فعالیت دارد که بیش از ۹ هزار هنرمند در این واحدها کار می کنند و بیش از سه هزار هنرمند به طور مستقیم بیمه تحت پوشش بیمه هنرمندان اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان هیستند .