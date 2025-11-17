مردم آبیک به استقبال ۸ لاله فاطمی رفتند
مراسم استقبال و تشییع پیکر مطهر هشت شهید گمنام دفاع مقدس و شهید اکبر صفی صمغآبادی در شهرستان آبیک برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
؛ در این آیین معنوی، مردم مؤمن و انقلابی آبیک پیکرهای مطهر این شهیدان را بر دستان خود تشییع و بار دیگر با آرمانهای امام (ره) و شهدا تجدید میثاق کردند.
در میان این شهدا، پیکر شهید اکبر صفی صمغآبادی نیز قرار دارد که پس از چهار دهه چشمبهراهی و انتظار خانوادهاش، از طریق آزمایشهای DNA شناسایی شده است.
این شهید والامقام که در سال ۱۳۵۹ به ارتش جمهوری اسلامی ایران پیوست، پس از گذراندن دوره دانشگاه افسری با درجه ستوان دومی به مناطق عملیاتی اعزام شد و در سال ۱۳۶۳ به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
پیکر این شهید بزرگوار برای دههها در مناطق عملیاتی جا مانده و به عنوان شهید جاویدالاثر شناخته میشد.
در سال ۱۳۸۲، پیکر او در تبریز به عنوان شهید گمنام به خاک سپرده شد.