شهردار تبریز از انعقاد قرارداد خرید ۲۵ دستگاه اتوبوس برقی ۱۲ متری از شرکت خودروسازی ایران خودرو دیزل خبر داد و گفت: تا پایان سال جاری اتوبوسهای برقی به خطوط مختلف شهری اضافه میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، یعقوب هوشیار افزود: با توجه به انتخاب تبریز به عنوان پایتخت محیط زیست شهرهای آسیایی در سال ۲۰۲۵ و در تداوم اجرای سیاستهای زیستمحیطی، قرارداد خرید ۲۵ دستگاه اتوبوس برقی با هزینه پنج هزار میلیارد ریال با شرکت ایرانخودرو دیزل منعقد شد.
وی ادامه داد: شرکت خودروساز متعهد به انجام تعهدات و تحویل اتوبوسهای برقی تا پایان سال جاری شده است. سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری تبریز احداث جایگاه شارژ اتوبوسهای برقی را در توقفگاه مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی واقع در میدان آذربایجان آغاز کرده است.
هوشیار گفت: تبریز نخستین کلانشهر شمال غرب کشور است که از اتوبوسهای برقی استفاده میکند و سومین کلانشهر کشور محسوب میشود که اقدام به راهاندازی اتوبوسهای برقی برای جا به جایی مسافر میکند.