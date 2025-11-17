زمین وقفی بلااستفاده‌ای به مساحت سه هزار متر مربع در شهرستان تنکابن با همکاری بخش خصوصی احیا و زمینه‌ساز اشتغال‌زایی در منطقه شد.

حسین‌پور رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان تنکابن با اعلام این خبر گفت: این اقدام در راستای اجرای امینانه نیت واقفان خیراندیش و با مشارکت بخش خصوصی صورت گرفته است.

وی افزود: این پروژه علاوه بر بازگرداندن زمین به چرخه بهره‌برداری، فرصت‌های شغلی جدیدی را برای جوانان منطقه فراهم خواهد کرد.

رئیس اداره اوقاف تنکابن تأکید کرد: این اداره تلاش دارد با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، موقوفات را از حالت رکود خارج کرده و به توسعه اقتصادی و اجتماعی شهرستان کمک کند.