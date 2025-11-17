اورژانس استان یزد: بالگرد اورژانس هوایی استان یزد برای نجات جان بیمار به سمت درمانگاه شهرستان مروست به پرواز درآمد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، امروز ساعت ۸:۰۰، بالگرد اورژانس هوایی استان یزد به منظور تسریع در روند انتقال بیمار به مرکز درمانی، به سمت درمانگاه شهرستان مروست به پرواز درآمد.

این بالگرد، پس از تحویل جوان ۲۲ ساله تصادفی به دنبال حادثه واژگونی خودرو، با انجام اقدامات درمانی لازم در طی مسیر، بیمار را برای تکمیل روند درمان به بیمارستان شهید رهنمون یزد منتقل کرد.