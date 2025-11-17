رئیس شورای حل اختلاف خوزستان با اشاره به اینکه این شورا بازوی توانمند دستگاه قضا است، گفت: خوزستان با اجرای برنامه‌های قانون دادگاه‌های صلح و شورای حل اختلاف، گام‌های مؤثری در کاهش پرونده‌های قضایی و ارتقای فرهنگ صلح و سازش برداشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت‌الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی اظهار کرد: خبرنگاران و اصحاب رسانه خوزستان همواره مورد تأیید و حمایت مردم بوده و با عدالت در انتشار اخبار و ارتقای جایگاه استان، نقشی اثرگذار در توسعه فرهنگی و اجتماعی خوزستان ایفا کرده‌اند.

وی با تبریک بیست و چهارمین سالگرد تأسیس شورای حل اختلاف افزود: شورای حل اختلاف مرکزی نورانی برای گسترش صلح و سازش در سراسر کشور است و همواره مورد عنایت مقام معظم رهبری و ریاست محترم دستگاه قضائی قرار داشته است. صلح و سازش در فرهنگ ما از جایگاه رفیعی برخوردار است و هرچه برای آن قدم برداریم، امنیت استان را مستحکم‌تر می‌کنیم.

رئیس شورای حل اختلاف خوزستان با اشاره به فعالیت‌های چهار سال گذشته این شورا، ادامه داد: شورای حل اختلاف جایگاه رفیعی در استان و کشور پیدا کرده و نقش چهره‌های نورانی شورا و بزرگان حل اختلاف و سران عشایر در ارتقای فرهنگ صلح و سازش برجسته شد.

حجت الاسلام امانت بهبهانی درباره محور‌های اصلی شورای حل اختلاف عنوان کرد: کمک به دستگاه قضائی و رسیدگی به پرونده‌ها از مسیر غیر قضائی، حضور در کنار مردم و ارتقای فرهنگ عفو و گذشت، اجرای قانون شورا‌های حل اختلاف و دادگاه‌های صلح به عنوان استان نمونه کشور از جمله این محور‌ها است.

وی اضافه کرد: در سال ۱۴۰۱: ۹۰ پرونده قصاص نفس با گذشت اولیا دم به مصالحه ختم شد. در سال ۱۴۰۲: ۲۳۰ پرونده قصاص و ۱۱ هزار پرونده پیش از تشکیل دادگاه با صلح و سازش مختومه شدند، سال ۱۴۰۳: ۲۴۰ پرونده قصاص و ۱۲۲ پرونده قتل عمد در ۶ ماهه اول سال به صلح و سازش ختم شد.

رئیس شورای حل اختلاف خوزستان از مصالحات تحت پویش‌های مختلف مذهبی مانند «به حرمت امام علی (ع)»، «به عشق امام حسین (ع)» و «به احترام حضرت زهرا (س)» در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ خبر داد و تصریح کرد: مردم خوزستان همواره مقام برتر کشور در این زمینه داشته‌اند.

حجت‌الاسلام امانت بهبهانی درباره هیئت‌های صلح گفت: در طول سه سال گذشته بیش از ۷۰۰ هیئت صلح در مساجد، ادارات، کارخانه‌جات و بقاع متبرکه ایجاد شد و بیش از ۴۴ شعبه تخصصی در حوزه‌های مختلف فعالیت دارند که بیش از ۸۰ درصد افزایش داشته است. همچنین حدود ۲۰۰۰ نفر با ابلاغ شورای حل اختلاف در سراسر استان تلاش می‌کنند تا پرونده‌ها به صلح و سازش ختم شوند و بیش از ۱۰۰ داور حرفه‌ای نیز در حوزه‌های تخصصی فعالیت دارند.

وی با اشاره به اهمیت داوری و میانجیگری در حل اختلافات گفت: مردم خوزستان می‌توانند از ظرفیت شورای حل اختلاف، بزرگان عشایر و وکلای مصلح برای حل مسائل خانوادگی، مالی و حقوقی بهره‌مند شوند تا فرایند رسیدگی سریع‌تر و مؤثرتر باشد.

رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان با اشاره به دستاورد‌های شورا در برنامه‌های تعالی و عملیاتی تصریح کرد: شورای حل اختلاف استان خوزستان در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ جزو استان‌های برتر کشور بوده و مدال افتخار دریافت کرده، این موفقیت‌ها حاصل همکاری مصلحین، اولیای دم، یاران شورا، شیوخ، کدخدایان، دستگاه‌های انتظامی و امنیتی و اصحاب رسانه است.