به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حجت‌الاسلام مجید بهادری در این آیین ضمن تشکر از شرکت کنندگان، اساتید و حاضران در این کارگاه، تدبر در قرآن کریم را برای همه ضروری دانست.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی کهگیلویه با بیان اینکه یادگیری روش‌های صحیح تدبر در قرآن کریم نیاز به حضور در دوره‌های آموزشی است، خاطرنشان کرد: با پیگیری اداره کل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و اداره امور قرآنی این دوره‌ها در شهرستان برگزار خواهد شد .

وی اضافه کرد: این کلاس اموزشی در دو نوبت برگزار شد و بیش از ۱۰۰ طلبه در این کلاس آموزشی شرکت کرده‌اند و در پایان به آنها گواهی آموزشی ارائه می شود.