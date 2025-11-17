پخش زنده
پنجمین همایش ملی شعر «حضرت مادر» در اصفهان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس دفتر تبلیغات اسلامی استان اصفهان گفت: این همایش، با محورهای بازخوانی جایگاه حضرت فاطمه زهرا (س)، حضرت فاطمه بنت اسد (س) و بخش ویژه فرزندآوری و میراث مادرانه آغاز شد.
حجتالاسلاموالمسلمین عبدالرسول احمدیان افزود:طبق رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، شعر آیینی به عنوان پرچم هویت دینی و فرهنگی ملت ایران و آیینهدار معرفت، عشق و اخلاق اهل بیت (ع) معرفی شده است ورهبرانقلاب با تاکید بر مطالعه و تدبردرمعارف قرآنی وسیره معصومین به عنوان زیربنای خلق شعرآیینی حقیقی، از شاعران میخواهند با زبان فاخر و ساختار هنری قوی پیام اهل بیت را به نسل جدید منتقل کنند.
وی ادامه داد: این همایش ملی از سال ۱۴۰۰ با محوریت فرمودههای رهبر انقلاب در حوزه شعر فاطمی و با همکاری دفتر تبلیغات اسلامی و هنر رسانه و فضای مجازی شعبه اصفهان پایهگذاری شد و در پنج سال گذشته به یکی از باشکوهترین رویدادهای ادبی آیینی کشور تبدیل شده است.
وی با مرور موضوع دورههای پیشین گفت: دوره نخست کنگره با محوریت حضرت فاطمه زهرا (س) از منظر قرآن کریم، دوره دوم جایگاه بانوان و عفاف و حجاب، دوره سوم حضرت نرگس خاتون (س) و دوره چهارم با محوریت حضرت زینب (س) و نقش مادران در تربیت مجاهدان برگزار شد.
احمدیان با اشاره به حضور شرکت کنندگان در این همایش ملی گفت: در چهار دوره گذشته بیش از ۳۰۰ شاعر برجسته آیینی از ۱۵ استان کشور شرکت کردهاند وآثار برگزیده با همت استاد عباس شاهزیدی گردآوری، تصحیح و در قالب چهار منظومه فاخر شعر آیینی منتشر شده است.
سرپرست اداره فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی استان اصفهان گفت: شرکت کنندگان میتوانند برای ثبت نام و ارسال آثار خود تا پانزدهم آذر به نشانی morsalat.ir مراجعه کنند.
مهدی پایون افزود: در مراسم پایانی این رویداد ملی که ۱۹ آذر برگزار میشود، به صاحبان آثار برگزیده، تندیس و جوایز هفت میلیون تومانی اهدا میشود.