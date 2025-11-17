پخش زنده
حمید شمس، نماینده تنیس روی میز کشورمان، در نخستین دیدار خود از مرحله مقدماتی رقابتهای استار کانتندر مسقط مقابل حریف نیجریهای به پیروزی رسید و راهی مرحله دوم شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین روز از رقابتهای استار کانتندر مسقط حمید شمس پینگ پنگ باز کشورمان در اولین بازی خود در مرحله مقدماتی موفق شد در یک بازی نزدیک و نفسگیر با نتیجه ۳ بر ۲ پیروز شود.
شمس در این بازی در حالیکه با شکست در دو گیم نخست و نتایج ۱۲–۱۰ و ۱۳–۱۱ از عبدالرحمان عبداللهی عقب افتاده بود، جریان مسابقه را به سود خود تغییر داد.
نماینده کشورمان در سه گیم پایانی با امتیازات ۷–۱۱، ۸–۱۱ و ۸–۱۱ پیروز شد و در نهایت این دیدار حساس را با پیروزی ۳ بر ۲ به پایان رساند.
شمس عصر امروز ساعت ۱۸:۱۵ در مرحله دوم مقدماتی به مصاف ولادیمیر سیدورنکو از روسیه خواهد رفت.
این مسابقات از ۲۶ آبان تا یک آذر پیگیری میشود.