حمید شمس، نماینده تنیس روی میز کشورمان، در نخستین دیدار خود از مرحله مقدماتی رقابت‌های استار کانتندر مسقط مقابل حریف نیجریه‌ای به پیروزی رسید و راهی مرحله دوم شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین روز از رقابت‌های استار کانتندر مسقط حمید شمس پینگ پنگ باز کشورمان در اولین بازی خود در مرحله مقدماتی موفق شد در یک بازی نزدیک و نفسگیر با نتیجه ۳ بر ۲ پیروز شود.

شمس در این بازی در حالیکه با شکست در دو گیم نخست و نتایج ۱۲–۱۰ و ۱۳–۱۱ از عبدالرحمان عبداللهی عقب افتاده بود، جریان مسابقه را به سود خود تغییر داد.

نماینده کشورمان در سه گیم پایانی با امتیازات ۷–۱۱، ۸–۱۱ و ۸–۱۱ پیروز شد و در نهایت این دیدار حساس را با پیروزی ۳ بر ۲ به پایان رساند.

شمس عصر امروز ساعت ۱۸:۱۵ در مرحله دوم مقدماتی به مصاف ولادیمیر سیدورنکو از روسیه خواهد رفت.

این مسابقات از ۲۶ آبان تا یک آذر پیگیری می‌شود.