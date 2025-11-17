پخش زنده
روایتی از محاصره تا آزادی در مستند «سوسنگرد معبد ناهید»، بررسی اهداف اقتصادی برنامه هفتم توسعه و ساماندهی محوطه تئاتر شهر در «تهران ۲۰» و ناگفتههای مصاف سرخپوستان با استعمار در مستند «دروازه خورشید» از قاب شبکههای سیما روانه پخش میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، همزمان با سالروز حماسه آزادسازی سوسنگرد از اشغال نیروهای بعث عراق ، مستند «سوسنگرد معبد ناهید» روایتی از حماسه جاودان رزمندگان اسلام را به تصویر میکشد.
مستند «سوسنگرد معبد ناهید» به کارگردانی «محمدعلی شعبانی» روز دوشنبه ۲۶ آبان ساعت ۱۹:۳۰ عصر بر روی آنتن شبکه قرآن ومعارف سیما میرود.
این مستند با روایت ناصر طهماسب و با موضوع وضعیت سوسنگرد، چند روز مانده به محاصره در آبان ۱۳۵۹ تولید شده است.
دشمن بعثی مهر ۱۳۵۹ قصد اشغال سوسنگرد در شمال استان خوزستان را داشت، اما مقاومت نیروهای ایرانی باعث شد تا تلاش آنها بی نتیجه بماند.
٢٣ آبان همان سال درگیریها در دهلاویه اوج گرفت و تعدادی از مدافعان این شهر به شهادت رسیدند و برخی دیگر به طرف سوسنگرد عقب نشینی کردند و محاصره این شهر ادامه داشت تا اینکه در ٢٦ آبان، یعنی یک روز پس از اینکه حضرت امام خمینی (ره) گفتند: «تا فردا باید سوسنگرد آزاد شود» رزمندگان اسلام با ارادهای پولادین و عزمی راسخ در مدت سه روز با خلق حماسههای بی نظیر و رشادتهای به یادماندنی حلقه تنگ محاصره دشمن را شکستند.
برنامه «تهران ۲۰»
برنامه «تهران ۲۰»، امشب ۲۶ آبانماه ، به بررسی دو موضوع «تحقق اهداف اقتصادی برنامه هفتم توسعه» و «ساماندهی و بهسازی محوطه تئاتر شهر» خواهد پرداخت.
در این برنامه «محسن زنگنه»، رئیس کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه مجلس، به تحلیل دستاوردهای اقتصادی این برنامه میپردازد.
همچنین در بخش تلفنی برنامه، «مهدی قمی»، شهردار منطقه ۱۱، جزئیات پروژه ساماندهی و بهسازی محوطه تئاتر شهر را تشریح خواهد کرد.
مجموعه مستند«دروازه خورشید»
مجموعه مستند ۱۳ قسمتی «دروازه خورشید» با روایتی از ناگفتههای هویت ضداستعماری سرخپوستان از ۲۶ آبانماه هر دوشنبه ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه افق پخش می شود و بازپخش آن نیز روز بعد ساعت ۱۷:۳۰ خواهد بود.
این مجموعه مستند که به تهیهکنندگی و کارگردانی روحالله اسدی کیادهی تولید شده، روایتی تازه و متفاوت از تمدن سرخپوستان آمریکای لاتین ارائه میدهد؛ تمدنی که طی قرنها زیر سایه روایتسازی رسانههای غربی، «وحشی» و «خشن» معرفی شده و حقیقت هویت ضداستعماری آن پوشانده شده است.
«دروازه خورشید» از تولیدات گروه مستند شبکه افق با حضور در سرزمین مردمان بومی، به زندگی، زیست فرهنگی، باورها و تلاش آنان برای احیای تمدنی میپردازد که روزگاری توسط استعمار اروپایی ویران شد.
این مستند ضمن معرفی هویت ضد استعماری جامعه سرخپوست، پرده از بخشی از پشتصحنه استعمار نوین برمیدارد و مخاطب را با شکلی کمتر دیدهشده از تاریخ و واقعیت این مردمان آشنا میکند.
این مجموعه تلاش دارد تصویری واقعی و بدون تحریف از فرهنگی عظیم ارائه دهد؛ فرهنگی که باوجود تاریخ تلخ تخریب، همچنان برای بازسازی خود ایستادگی میکند. «دروازه خورشید» هر دوشنبه ساعت ۲۱:۳۰ روی آنتن افق رفته و بازپخش آن نیز روز بعد ساعت ۱۷:۳۰ خواهد بود.