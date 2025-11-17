به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در پی ارسال درخواست معاضدت قضائی اداره کل همکاری‌های بین‌المللی حقوقی و قضائی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران درباره مرگ یک جوان ایرانی در آفریقای جنوبی و بر اساس موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین ایران و آفریقای جنوبی، مراجع قضائی آن کشور پس از دریافت درخواست مزبور و بررسی آن، نتیجه نهایی تحقیقات خود را درباره مرگ جوان ایرانی در شهر mossel Bay اعلام کردند.

بر اساس این گزارش، شکل گیری این پرونده به ماه‌ها پیش باز می‌گردد، هنگامی که خانواده یک جوان ایرانی با مراجعه به مراجع قضائی، اعلام کردند فرزند آنها که به همراه یک تبعه اهل آفریقای جنوبی برای زندگی به شهر mossel Bay عزیمت کرده بود به طرز ناگهانی و مشکوک در آن کشور فوت شده است.

معاونت امور بین الملل قوه قضائیه ایران، پس از ثبت شکایت و با استناد به موافقتنامه همکاری قضائی موجود بین جمهوری اسلامی ایران و آفریقای جنوبی، به طور رسمی درخواست همکاری قضائی با هدف مشخص شدن علت دقیق فوت و همچنین بررسی نقش احتمالی نامزد اهل آفریقای جنوبی این جوان ایرانی را برای مقامات قضائی آفریقای جنوبی ارسال کرد.

پس از پیگیری‌های کارشناسان این معاونت و براساس پاسخ رسمی واصل شده، مرگ این جوان ایرانی بر اثر سانحه تصادف با موتورسیکلت و علت مرگ جراحات ناشی از ضربه شدید به قفسه سینه تعیین و تأیید شد و دادگاه شهر مذکور هیچ شخصی را در این رابطه مقصر ندانسته است.

نتیجه تحقیقات قضائی آفریقایی جنوبی به مقامات قضائی کشورمان جهت اتخاذ تصمیم در پرونده مطروحه ارسال شد.