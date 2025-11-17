پخش زنده
شادپیمایی ۲۷۰ دانشآموز روستای تاجآباد سفلی شهرستان بهار به مناسبت هفته «کتاب، کتابخوانی و کتابدار» جلوهای متفاوت از پیوند کتاب و زندگی روزمره را در دل روستا رقم زد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مهمترین بخش این برنامه، حرکت نمادین دانشآموزان در کوچههایی بود که هرکدام نام یکی از مشاهیر یا آثار ماندگار ادبیات ایران و جهان را بر خود دارند.
در این برنامه، کودکان با در دستگرفتن کتابهای محبوبشان، مسیرهای روستا را پیمودند.
در این مراسم برنامههای کتابخوانی گروهی، معرفی کتاب و اجرای نقالی توسط دانشآموزان برگزار شد.
هدف اصلی این برنامه تقویت ارتباط نسل جدید با ادبیات و ایجاد عادت مطالعه در سنین پایین است.