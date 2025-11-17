دادستان عمومی سمنان با شناسایی نواقص متعدد در کشتارگاه «شرق گوشت قومس» به مدیریت این واحد یک ماه مهلت داد تا همه ایرادات را اصلاح کند، در غیر این صورت با برخورد قضایی مواجه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدتقی گلی دادستان مرکز استان سمنان دوشنبه ۲۶ آبان در بازدیدی میدانی و بیش از چهارساعته از کشتارگاه صنعتی «شرق گوشت قومس» بر لزوم رفع کلیه نواقص این واحد تولیدی ظرف مهلت یک‌ماهه تأکید کرد و افزود: این بازدید در چارچوب برنامه‌های نظارتی دادستانی مرکز استان سمنان و با هدف ارتقای سلامت عمومی و کنترل فعالیت واحد‌های تولیدی و خدماتی صورت گرفت.

دادستان مرکز استان سمنان گفت: بر اساس ابلاغیه‌های ریاست قوه قضائیه و ریاست کل دادگستری استان، این بازدید در راستای ارزیابی دقیق میزان رعایت ضوابط شرعی، بهداشتی و ایمنی در کشتارگاه مذکور انجام شده است.

گلی با اشاره به اینکه در کشتارگاه شرق گوشت قومس روزانه حداقل ۵۰ رأس دام سبک و ۵ رأس دام سنگین فرآوری می‌شود، با تاکید بر ضرورت نظارت دقیق بر فرآیند ذبح، از نظارت مستمر و جدی روحانی مستقر بر عملکرد کارکنان برای اطمینان از انجام صحیح و شرعی کشتار خبر داد.

وی نقش دامپزشک حاضر در صحنه را حیاتی خواند و گفت: معاینه دقیق دام قبل و بعد از ذبح و اقدام فوری برای معدوم‌سازی لاشه‌های مشکوک از وظایف ضروری این واحد است.

وی بر لزوم مدیریت منسجم در کنترل ورود و خروج پرسنل، ارائه آموزش‌های مستمر و تأمین تجهیزات ایمنی برای کارکنان نیز تأکید کرد و افزود: وجود تصفیه‌خانه فعال در این کشتارگاه به عنوان یک نقطه قوت و الگویی برای سایر واحد‌های صنعتی استان معرفی شد که موظف به بهینه‌سازی پساب خود هستند.

دادستان مرکز استان سمنان با اعلام اولتیماتوم یک‌ماهه برای رفع تمام نواقص، از بازدید مجدد دادستانی پس از پایان این مهلت خبر داد و پیگیری موضوع را در راستای صیانت از حقوق عامه ضروری خواند.

نظارت‌های قضائی میدانی بر واحد‌های تولیدی و خدماتی استان سمنان با هدف تضمین سلامت عمومی و رعایت مقررات در دستور کار مستمر دادستانی مرکز استان قرار دارد.