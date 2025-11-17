

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه سومین روز از مسابقات تکواندو در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی، فاطمه اسکندرنیا نماینده وزن ۶۳- کیلوگرم کشورمان در دور نخست برابر «عزیزوا» از ازبکستان قرار گرفت و در دو راند متوالی نتیجه را واگذار کرد.

اسکندرنیا در صورتی که عزیزوا به فینال راه پیدا می‌کرد، می‌توانست از طریق جدول شانس‌مجدد به رقابت‌ها بازگردد؛ اما عزیزوا مقابل نماینده مغرب شکست خورد و همین موضوع باعث شد اسکندرنیا فرصت حضور در جدول شانس مجدد را از دست بدهد و از دور مسابقات کنار برود.