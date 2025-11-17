پخش زنده
سرپرست معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی گفت: حسب قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، قانون مالیات بر ارزش افزوده با دو فراخوان قطعی تا پایان سال اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد برزگری سرپرست معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی، در نشست مشترک با فعالان اقتصادی و نمایندگان اصناف تهران با بیان اینکه اتفاق خاصی خارج از قانون قرار نیست از اول دی ماه رخ دهد، تاکید کرد: فراخوان کلیه فعالان اقتصادی برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیف قانونی سازمان امور مالیاتی بوده است و ارتباطی با بخشنامههای مربوط به تاریخ اول دی ماه یا سایر مقررات ندارد.
وی با اشاره به نگرانیهای مطرحشده درباره جرایم مالیاتی گفت: جرایم سنگین ماده ۳۶ قانون ارزش افزوده هم هیچ ارتباطی با فراخوان اول دی ماه ندارد؛ بلکه پذیرش اعتبار صورتحساب الکترونیکی از ابتدای دی ماه به نفع مودیان شفاف است و مانع اعمال جرائم میشود.
برزگری افزود: سازمان امور مالیاتی کشور طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴، تنها دو بار امسال میتواند فراخوان صادر کند و این دو تاریخ مشخصا اول دیماه و ۲۹ اسفند هستند.
سرپرست معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی تاکید کرد: ما مکلفیم تا پایان امسال همه اصناف را برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده فراخوان کنیم و این موضوع در اختیار سازمان نیست، بلکه تکلیف قانونی است.
وی همچنین به تغییرات قانونی در خصوص رسیدهای کارتخوان اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال آینده، رسیدهای کارتخوان برای مودیان با فروش بالا، (تقریبا مبالغ بالای ۱۰ میلیون تومان) بهعنوان صورتحساب معتبر شناخته نمیشوند و این الزام قانونی نیز باید اجرا شود.
برزگری در پایان با تاکید بر ضرورت اولویتبندی و همکاری اتاق اصناف برای اجرای قانون، خاطرنشان کرد: سازمان مالیاتی خود را شریک مودیان میداند و تلاش میکند نگرانیهای آنان را به تصمیم گیرندگان و قانونگذاران منتقل و در اجرا انعطاف لازم را اعمال کند لکن نمیتواند قوانین را اجرا نکند.