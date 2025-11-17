به گواهی تاریخ این سرزمین، هرگاه مردی علیه طاغوت به مبارزه برخاسته زنی نیز به عنوان حامی و همراه کنار این تفکر بوده است.

خواهر دباغ، شیرزنی از دیار الوند و الگویی بارز زن مسلمان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بانوان ایران زمین همواره با تأسی از حضرت زهرا (س) در مسیر دفاع از ولایت حضور داشته‌اند.

«مرضیه حدیدچی» معروف به خواهر «دباغ» از زنان تاثیرگذار انقلاب اسلامی و الگویی بارز زن مسلمان که رشادت‌های وی در بزنگاه‌ها تاریخ انقلاب اسلامی ثبت و ماندگار است.

این بانوی انقلابی و مبارز اهل همدان در کنار همسرداری و فرزندپروری، از فعالیت‌هایش علیه رژیم ستم شاهی تا حضور در جریانات انقلاب، لحظه‌ای دست برنداشت و در برهه‌ای از زمان به عنوان فرمانده نظامی ظاهر شد.

این فرمانده بعد‌ها سه دوره نمایندگی مردم تهران و همدان در مجلس، مدرس دانشگاه علم و صنعت و مدرسه عالی شهید مطهری و قائم مقام جمعیت زنان ایران را نیز برعهده داشت تا اینکه در صبحگاه پنجشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۵ پس از گذراندن دوره‌ای بیماری در سن ۷۸ سالگی دار فانی را وداع گفت.