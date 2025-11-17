به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وزیر خارجه کشورمان تعاملات اخیر میان پاکستان و افغانستان را در گفتگوی تلفنی با مسئول سیاست خارجی افغانستان بررسی کرد .

آقای عراقچی با اشاره به ضرورت برقراری صلح و ثبات در میان کشورهای منطقه، بر تقویت مشورت‌ها و رایزنی‌ها تأکید کرد.امیرخان متقی مسئول سیاست خارجی افغانستان نیز از تلاش‌های دیپلماتیک صورت‌گرفته تشکر کرد و گفت کابل از رایزنی‌ها و مشورت‌های منطقه ای استقبال میکند.