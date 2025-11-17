وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر نقش کلیدی حوزه منابع انسانی در موفقیت نظام تعلیم‌وتربیت، بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق، اولویت‌گذاری حرفه‌ای و همراهی استان‌ها با راهبرد‌های کلان وزارتخانه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا کاظمی در گردهمایی مدیران منابع انسانی، معاونان آموزشی، امور اداری و تشکیلات و طرح و برنامه استان‌ها، با قدردانی از تلاش‌های گسترده حوزه منابع انسانی در سال تحصیلی جاری، این بخش را «هسته مرکزی و موتور محرّک نظام تعلیم‌وتربیت» خواند و گفت: آرامش موجود در آموزش و پرورش مرهون تلاش صادقانه مجموعه منابع انسانی در ستاد و استان‌هاست.

تأکید بر نقش محوری مدیریت منابع انسانی

کاظمی با تجلیل از فعالیت‌های صورت‌گرفته در حوزه‌هایی همچون ساماندهی نیروی انسانی، نقل و انتقالات، رتبه‌بندی، استخدام و آغاز سال تحصیلی، افزود: بخش قابل‌توجهی از موفقیت آموزش و پرورش، نتیجه برنامه‌ریزی، دقت و پیگیری مداوم مدیران و کارشناسان منابع انسانی است. اگر این موتور به‌درستی کار نکند، کل نظام تعلیم‌وتربیت دچار چالش می‌شود.

لزوم آغاز برنامه‌ریزی برای مهر ۱۴۰۵

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به ضرورت تشکیل «اتاق وضعیت» از نیمه مهرماه برای برنامه‌ریزی سال تحصیلی آینده، استان‌ها را به آغاز زودهنگام اقدامات اجرایی توصیه کرد و گفت: از هم‌اکنون برای مهر ۱۴۰۵ برنامه‌ریزی شود تا آغاز سال آینده با آرامش همراه باشد.

وی تصریح کرد: مدیران باید تقویم اجرایی، چالش‌ها و نیاز‌های استان‌ها را دقیق و به‌روز شناسایی کنند.

اولویت‌گذاری؛ شرط مدیریت موفق

کاظمی در ادامه با طرح پرسش‌هایی درباره اولویت‌های مدیران منابع انسانی استان‌ها، گفت: در حوزه منابع انسانی ده‌ها مسئله وجود دارد؛ اما موفقیت تنها زمانی حاصل می‌شود که اولویت‌ها مشخص و مبتنی بر سازوکار علمی تعیین شوند. بدون اولویت‌گذاری، مدیریت درگیر امور غیرضروری می‌شود.

وی تأکید کرد: هر مدیر منابع انسانی باید نسبت فعالیت‌های خود را با جهت‌گیری‌های کلان آموزش و پرورش بداند و سهم خود را در تحقق این سیاست‌ها تعریف کند.

راهبرد‌های کلان وزارتخانه و نقش استان‌ها

وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود، مأموریت‌های اصلی وزارتخانه را تشریح کرد و از مدیران خواست نقش استان‌ها را در پیشبرد این مأموریت‌ها تقویت کنند.

وی مهم‌ترین محور‌های اعلام‌شده را اجرای سند تحول بنیادین و نقشه راه ۱۴۷ پروژه‌ای وزارتخانه، تحول در برنامه درسی به عنوان محور اصلی تغییرات بنیادین، توسعه عدالت آموزشی با تمرکز بر توسعه فضا و تجهیزات، ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی با محورهایی، چون توانمندسازی معلمان، اعتبارسنجی و نیازسنجی مهارت‌ها دانست.

کاظمی با اشاره به لزوم استانداردسازی تجهیزات، توسعه فعالیت‌های پرورشی و توانمندسازی مدیران، افزود: موفقیت این راهبرد‌ها وابسته به عملکرد دقیق و به‌موقع حوزه منابع انسانی در استان‌هاست.

مدیریت بر مبنای شاخص؛ شرط ارزیابی عملکرد استان‌ها

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اهمیت مدیریت مبتنی بر شاخص‌ها گفت: استان‌ها باید شاخص‌های کلیدی حوزه منابع انسانی را مشخص و عملکرد خود را براساس آن ارزیابی کنند.

به گفته کاظمی؛ تراز نیروی انسانی، نقل‌وانتقالات، رتبه‌بندی، صدور ابلاغ‌ها و آزمون‌های کیفیت بخشی از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که باید به‌صورت دقیق مدیریت شود.

اهمیت سیره حضرت فاطمه زهرا (س) به عنوان الگوی زندگی مدیریتی

وزیر آموزش و پرورش همچنین هم‌زمانی این گردهمایی با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) را یادآور شد و با اشاره به ویژگی‌های ممتاز شخصیتی و سیره عبادی و اجتماعی ایشان، انس با قرآن، انفاق، ساده‌زیستی و مسئولیت‌پذیری را از مهم‌ترین درس‌های عملی آن حضرت برای مدیران دانست.

کاظمی خاطرنشان کرد: به‌عنوان راهبران اصلی قطار تعلیم‌وتربیت وظیفه داریم مسیر حرکت نظام آموزشی را اصلاح، برنامه‌ریزی‌های مبتنی بر اولویت انجام دهیم و با اقدامات مؤثر، شاخص‌های مهم منابع انسانی را در استان‌ها ارتقاء دهیم تا آیندگان از ما به‌عنوان مدیرانی یاد کنند که در مسئولیت خود اثرگذار بوده‌اند.