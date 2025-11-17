سرپرست اداره کل بهزیستی مازندران از اجرای چهارمین دوره طرح آگاه‌سازی «خاتم» با هدف آموزش خودمراقبتی و مهارت‌های زندگی به هزاران زن و دختر استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرپرست اداره کل بهزیستی استان با تاکید بر این که سلامت همه‌جانبه زنان و دختران، سرمایه‌ای ارزشمند و تعیین‌کننده برای پیشرفت و بالندگی جامعه است، گفت: این سرمایه گرانقدر در مواجهه با پیچیدگی‌ها و مخاطرات زندگی مدرن، نیازمند حفاظت است.

وی افزود: اگرچه تمامی آحاد جامعه و نهادهای متولی در قبال حفظ این سرمایه مسئولیت دارند، اما خط مقدم این فرآیند، توانمندسازی خود دختران و زنان در زمینه خودمراقبتی است که طرح «خاتم» با همین هدف و برای ارتقای آگاهی‌های آنان طراحی و اجرا شده است.

وی با تاکید بر رسالت سازمان بهزیستی در اجرای مداخلات پیشگیرانه از آسیب‌های اجتماعی، افزود: ما در این سازمان، خود را موظف می‌دانیم که برای ارتقای دانش شهروندان از هیچ کوششی فروگذار نکنیم و برای ما توفیق و باعث افتخار است که در این مسیر مهم، همراه و همگام با مردم و سایر نهادها گام برداریم.

رقیه رحمانی، سرپرست اداره کل بهزیستی مازندران در توضیح هدف از اجرای طرح آگاه‌سازی دختران و زنان با تأکید بر خودمراقبتی و گفت: طرح خاتم، طرحی هدفمند است که با محوریت کرامت انسانی، به دنبال افزایش سواد سلامت اجتماعی و سواد رسانه‌ای بانوان و دختران ۱۳ تا ۴۰ سال است.

وی افزود: این طرح با ایجاد یک شبکه ارتباطی سازنده بین نوجوانان، والدین، جوانان، زنان و ارائه‌دهندگان خدمات تخصصی، درصدد ارتقای دانش، عزت نفس و خودشکوفایی آنان در حوزه مسائل روانی-اجتماعی است.

رحمانی خاطرنشان کرد: هدف نهایی، دستیابی بانوان و دختران به استقلال، خودباوری و احقاق حقوق مادی و معنوی خود است تا با تغییر مطلوب شرایط، کنترل نسبی بر محیط زندگی خود داشته و از آسیب‌های اجتماعی پیشگیری شود.

وی افزود: این طرح در راستای به‌زیستن و کاهش خطرات و آسیب‌های روانی-اجتماعی طراحی شده و از جمله اهداف اختصاصی آن، ارتقای دانش، آگاهی و تاب‌آوری گروه هدف است.

سرپرست بهزیستی مازندران خاطرنشان کرد: این اقدام در جهت تربیت و مراقبت از نسل سالم و ایمن به عنوان سرمایه‌های اجتماعی کشور انجام می‌پذیرد و بر آموزش مهارت‌های زندگی و خودمراقبتی به زنان و دختران استان تأکید دارد.

رحمانی با تشریح رویکردهای موثر در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، مشارکت فعال جامعه به‌ویژه نوجوانان را کلید اصلی موفقیت این برنامه‌ها دانست و بر نقش محوری مشارکت اجتماعی تاکید و اظهار داشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد ظرفیت‌سازی برای جلب حمایت و توانمندسازی مخاطبان در طراحی و اجرای برنامه‌های پیشگیری، کارایی و اثربخشی اقدامات را به‌طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.

سرپرست اداره کل بهزیستی استان تاکید کرد: این رویکرد به‌ویژه در گروه سنی نوجوانان از اهمیت دوچندانی برخوردار است، چرا که تاثیرپذیری از همسالان علاوه بر ارتقای دانش و آگاهی، بستری برای ترویج پیام‌های پیشگیرانه و شناسایی مسائل اولویت‌دار فراهم می‌کند.

رحمانی خاطرنشان کرد: این برنامه برای چهارمین سال متوالی در استان و با مشارکت بیش از ۴۰ تسهیلگر آموزش‌دیده از ابتدای آبان‌ماه آغاز شده و امسال به صورت داوطلبانه و با هماهنگی اداره فوریت‌های بهزیستی استان، برای بیش از هزار نفر از زنان و دختران مازندرانی در حال اجراست.