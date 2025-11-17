جمعی از مداحان و ستایشگران شهرستان همدان، به مناسبت ایام فاطمیه با نماینده ولی فقیه در استان دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، علی اسدی رییس کانون مداحان استان همدان گفت: این همایش با حضور ۱۷۰ مداح و ستایشگر شهرستان همدان و با هدف هماهنگی بیشتر در راستای جهاد تبیین برگزار شد.

نماینده ولی فقیه در استان همدان هم در این مراسم با تاکید بر پرهیز از افراط و تفریط در عزاداری ها، گفت: علت قیام حضرت فاطمه زهرا (س) با اینکه جامعه آن زمان ظاهرا دینی بود، دل سپردگی مردم به طاغوت‌های زمان بود.

آیت الله شعبانی موثقی از توطئه‌های دشمن برای از بین بردن انسجام ملی خبر داد و بر هوشیاری همه مردم به ویژه مداحان برای حفظ اتحاد و همدلی تاکید کرد.

او همچنین توصیه کرد: روضه‌های خانگی موجز و مختصر، اما اثرگذار در جامعه رواج یابد.