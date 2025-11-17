پخش زنده
مراسم یادمان قربانیان حوادث ترافیکی با هدف گرامیداشت جانباختگان، افزایش آگاهی عمومی و مطالبه کاهش تلفات انسانی، در سالن شهید فیض اردکانی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، مراسم یادمان قربانیان حوادث ترافیکی با حضور اعضای هیئت علمی، مسئولان حوزه حملونقل و جمعی از دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی یزد برگزار شد و در این مراسم ضمن یادآوری ابعاد انسانی این حوادث، بر ضرورت اجرای قوانین ایمنی و تقویت همکاری دستگاهها برای کاهش تلفات تأکید شد.
محمدرضا خواجهامینیان عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیرگروه سلامت در بلایا و فوریتها، با اشاره به وضعیت نامطلوب ایران در نرخ تلفات سوانح ترافیکی، اعلام کرد تنها در سال ۱۴۰۳ تعداد ۳۸۵ نفر در استان یزد جان خود را در این حوادث از دست دادهاند.
وی افزود: حوادث ترافیکی علت اصلی مرگ افراد ۵ تا ۲۹ سال است؛ گروهی که آیندهساز جامعه هستند. هر جانباخته تنها یک عدد در آمار نیست، بلکه انسانی با آرزوها و توانمندیهای بسیار از دست میرود.
وی، همچنین به فوت چهار دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی در سال گذشته بر اثر حوادث ترافیکی اشاره کرد و آن را آماری نگرانکننده دانست.
خواجهامینیان با بیان اینکه این مراسم هر سال در سومین یکشنبه ماه نوامبر در سراسر جهان برگزار میشود، گفت: دانشگاه علوم پزشکی یزد نیز با یک روز تأخیر این مراسم را برگزار کرد تا سهمی در افزایش آگاهی عمومی و کاهش تلفات ایفا کند.
ناصر دهقانی مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی و حملونقل و ترافیک استانداری یزد نیز در این مراسم با تأکید بر نقش پررنگ عامل انسانی در بروز تصادفات، آموزش و ارتقای فرهنگ ترافیک را اولویت اصلی برنامههای استانداری عنوان کرد.
وی از اجرای طرح آموزش گسترده ترافیک در سطح استان خبر داد و افزود: پارک ترافیک شهرداری یزد در همه شیفتهای مدارس فعال است و دانشآموزان بهطور مداوم توسط کارشناسان راهنمایی و رانندگی آموزش میبینند.
دهقانی همچنین از آغاز برنامههای آموزشی در مساجد، اماکن عمومی و سازمانها و برگزاری دورههای رانندگی تدافعی خبر داد و گفت: در همین مراسم به مناسبت یادمان قربانیان حوادث ترافیکی، یک دوره ۹۰ دقیقهای آموزش رانندگی تدافعی ارائه شد.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات تکمیلی در حوزه زیرساخت افزود: اصلاح هندسی معابر، رفع نقاط حادثهخیز، بهبود تقاطعها، نصب دوربینهای کنترل سرعت و تقویت حضور پلیس در محورهای پرتردد از برنامههای جدی استان یزد است.
مدیرکل دفتر فنی استانداری در پایان همکاری همه دستگاهها و تغییر رفتار رانندگان را شرط اساسی کاهش تلفات جادهای دانست و گفت: هیچ برنامهای بدون مشارکت عمومی به نتیجه نخواهد رسید.