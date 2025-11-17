با حضور نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و مدیران استانی، مشکلات شهرستانهای هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی امروز در جلسه شورای اداری شهرستان چاراویماق گفت: تمامی مشکلات مطرح شده در این جلسه و بازدید‌ها صورت جلسه شده و یک به یک در کمیسیون‌های مجلس بررسی و برای حل آنها برنامه ریزی خواهد شد.

علی نیکزاد افزود: تخصیص اعتبار برای بهره برداری از جاده هشترود _ مراغه، چاراویماق _ سرچم و راه‌های روستایی شهرستان چاراویماق در اولویت برنامه‌های کمیسیون عمران مجلس خواهد بود.

نماینده مردم شهرستان‌های هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی هم گفت: از برکت تلاش مسئولان و تخصیص اعتبار این دو شهرستان به کارگاه عمرانی تبدیل شده است.

شهسواری افزود: امسال در حوزه راهداری و مسکن روستایی طرح‌های خوبی اجرا شده و درحال اجرا است. وی اضافه کرد: با توجه به کمبود آب آشامیدنی برخی روستا‌ها و و کشاورزی بودن این دو شهرستان توسعه زیر ساخت در این بخش‌های یک ضرورت است.

نماینده مردم شهرستان‌های هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با وجود تمامی زیرساخت‌ها سرمایه گذاری در حوزه صنعتی شهرستان چاریماق بسیار ضعیف است.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی نیز در این جلسه گفت: جاده میاندوآب _سرچم با بیش از ۹۰ درصد پیشرفت در حال اتمام است.

ظفر محمدی از تخصیص ۵۰ میلیارد تومان برای احداث زیرگذر در مسیر چاراویماق به سرچم خبرداد و افزود: این طرح تا پایان سال اجرا خواهد شد.