به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت:، نظام استاندارد کشور قرار است به دنبال کاهش استاندارد‌های اجباری و توجه به استاندارد‌های تشویقی است وبه دنبال مقررات فنی برای اجاری طرح‌ها و تولید در کشور هستیم.

فرزانه انصاری افزود: با اجرای طرح مقررات فنی می‌توانیم بدنه کشور تقویت کنیم و در واقع تولیدات را به سمت کالا‌های صادراتی برسانیم.

وی ادامه داد: استان همدان هم به عنوان استان نمونه آزمایشی ایجاد یک سامانه کیفیت مبتنی بر هوشمندسازی انتخاب شده است واز طریق آن یک بستری با کار‌هایی ارزیابی انطباقی را داریم که در آن همه مسائل هر منطقه بررسی می‌شود و واحد‌های تولیدی پیش از تولید همه مسائل آن‌ها را بررسی می‌کنیم و با تناسب بازار محصولات را تولید می‌کنند و در واقع یک نوع آینده نگری با استاندارد کالا را خواهیم داشت.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: ما برای سنجش کالا‌ها در کشور ۳ هزار آزمایشگاه داریم که بیشتر آن‌ها آزمایشگاه‌های همکار است و به دنبال توسعه آن‌ها با کمک از بخش خصوصی هستیم.

انصاری افزود: استاندارد‌های اجباری هم اکنون برای حدود هزار و ۲۰۰ کالا تحت پوشش استاندارد اجباری است و تعداد بسیار زیادی در کشور استاندارد‌های تشویقی داریم و علاوه بر آن استاندارد‌های حوزه خدمات را هم این سازمان صادر می‌کند.

حمید رضا حاجی بابایی نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی هم گفت: استاندارد سازی نوعی توجه به سلامت و امنیت مردم است و باعث اعتماد سازی در جامعه می‌شود.