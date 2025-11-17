پخش زنده
دانشمندان گونهای کاملاً جدید از دایناسورهای گیاهخوار با منقار اردکی را شناسایی کردهاند که ۷۵ میلیون سال پیش در دشتهای رودخانهای شمال نیومکزیکو زندگی میکرد. این کشف تصویر تازهای از تنوع دایناسورها در جنوب غرب آمریکای شمالی ارائه میدهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی،دانشمندان به تازگی فسیل یک دایناسور عظیمالجثه با منقار اردکی را در شمال نیومکزیکو شناسایی کردهاند. این دایناسور حدود ۷۵ میلیون سال پیش در دشتهای ساحلی و پر از رودخانه زندگی میکرد و کشف آن تصویر جدیدی از دایناسورهای جنوب غرب آمریکای شمالی ارائه میدهد.
به نقل از earth، این دایناسور که Ahshislesaurus wimani نامیده شده، عضو خانواده هدرسورها است؛ گروهی از دایناسورهای گیاهخوار با منقارهای پهن که به دلیل شباهتشان به اردک، دایناسور «اردک منقار» لقب گرفتهاند. برخلاف برخی هدرسورها، Ahshislesaurus تاج بلند روی سر نداشت و جمجمهاش صاف و بدون برجستگی بود.
استخوانهای این دایناسور در منطقه Ah-shi-sle-pah در شهرستان سن جوان نیومکزیکو کشف شدند و دههها تحت نام گونهای دیگر (Kritosaurus navajovius) نگهداری میشدند. بازبینی دقیق این فسیلها نشان داد که متعلق به یک گونه کاملاً جدید هستند.
هدرسورها از رایجترین گیاهخواران بزرگ آمریکای شمالی در اواخر کرتاسه بودند و در دشتهای سیلابی و دلتاها به صورت گروهی زندگی میکردند. با شناسایی Ahshislesaurus، دانشمندان میتوانند تنوع گونهها و محیط زیستی دایناسورهای جنوب غرب آمریکا را دقیقتر بازسازی کنند.
این دایناسور در کنار دایناسورهای زرهپوش و شاخدار مانند Navajoceratops زندگی میکرد و توسط خویشاوندان تیرانوسورها شکار میشد. فسیلها در بخشی از لارامیدیا پیدا شدند؛ خشکی غربی آمریکای شمالی که با یک دریای کمعمق از دیگر مناطق جدا شده بود و جمعیت دایناسورها را از هم جدا کرده بود.
نام Ahshislesaurus از منطقه Ah-shi-sle-pah گرفته شده و گونه wimani به افتخار کارل ویمان، اولین پژوهشگر این فسیل ها، نامگذاری شده است.