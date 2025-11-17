به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ سرپرست اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مازندران گفت: در راستای طرح تشدید برخورد با متخلفین اضافه تناژ طی هفت ماهه گذشته ۲۰۱۴ تخلف اضافه تناژ شناسایی و اعمال قانون شده است.

محسن یمینی افزود: طرح شناسایی برخورد با متخلفین اضافه تناژ با رویکرد شناسایی و برخورد با موارد تخلف تناژ بالا که آسیب بیشتری بر بستر و ابنیه فنی راه وارد می‌کند، امسال با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گرفته است

وی ادامه داد: طرح مذکور در قالب گشت‌های مشترک به اتفاق پلیس راه استان و انجمن‌های صنفی شرکت‌های حمل و نقل کالا، در همه محور‌ها به خصوص در مبادی بارگیری معادن انجام شده است.

سرپرست اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گفت: طبق بررسی‌های به عمل آمده در چهار ماه گذشته گذشته، مقدار ۴۰۰۰ تن بار بیش از ظرفیت مجاز توسط وسایل نقلیه مورد شناسایی و اعمال قانون قرار گرفته است.

یمینی افزود: به منظورتشدید برخورد با متخلفین در محور‌های پرتخلف از جمله هراز، سوادکوه و ساری - نکا، ضمن نظارت و کنترل توسط باسکول‌های ثابت و سیار در مبادی بارگیری، اقدامات پیشگیرانه‌ای نیز به جهت جلوگیری از تکرار تخلف و خسارت به سرمایه ملی با همکاری پلیس راه از جمله توقیف وسیله نقلیه در پارکینگ و لغو کارت هوشمند راننده و ناوگان در حال اجرا است.