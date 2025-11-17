خبرگزاری صدا و سیما، به گزارشبا توجه به انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات تونل، نیایش و امیرکبیر، هر دو مسیر این تونل‌ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ ساعت ۲۴ الی ۵ صبح روز بعد، مسدود است.

مسیر‌های جایگزین شامل تونل نیایش:مسیر جایگزین برای باند شرقی (به سمت شرق):بزرگراه حکیم به سمت شرق،بزرگراه همت به سمت شرق

مسیر جایگزین برای باند غربی (به سمت غرب):بزرگراه حکیم به سمت غرب،بزرگراه همت به سمت غرب است .

مسیر جایگزین تونل امیرکبیر: برای دهانه شمالی (به سمت شمال):بزرگراه امام علی (ع) به سمت شمال،خیابان دماوند به سمت شرق و سپس شمال (بسته به مقصد)،مسیر جایگزین برای دهانه جنوبی (به سمت جنوب):بزرگراه امام علی (ع) به سمت جنوب،خیابان دماوند به سمت غرب و سپس جنوب (بسته به مقصد) است.