تونل نیایش و تونل امیرکبیر امشب مسدود است
هر دو باند تونل نیایش، و هر دو دهانه تونل امیرکبیر از ساعت ۲۴ امشب تا ۵ صبح فردا مسدود است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
با توجه به انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات تونل، نیایش و امیرکبیر، هر دو مسیر این تونلها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ ساعت ۲۴ الی ۵ صبح روز بعد، مسدود است.
مسیرهای جایگزین شامل تونل نیایش:مسیر جایگزین برای باند شرقی (به سمت شرق):بزرگراه حکیم به سمت شرق،بزرگراه همت به سمت شرق
مسیر جایگزین برای باند غربی (به سمت غرب):بزرگراه حکیم به سمت غرب،بزرگراه همت به سمت غرب است .
مسیر جایگزین تونل امیرکبیر: برای دهانه شمالی (به سمت شمال):بزرگراه امام علی (ع) به سمت شمال،خیابان دماوند به سمت شرق و سپس شمال (بسته به مقصد)،مسیر جایگزین برای دهانه جنوبی (به سمت جنوب):بزرگراه امام علی (ع) به سمت جنوب،خیابان دماوند به سمت غرب و سپس جنوب (بسته به مقصد) است.